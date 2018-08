B.T. Sport følger Team Waoo under hele Post Nord Danmark Rundt. Vi går med bag kulissen og udkommer dagligt med et friskt afsnit af den serielle dokumentar 'B.T. Backstage - Bjarne Riis og jagten på førertrøjen'.

Anden etape i årets Danmark rundt er den største af dem alle. Nærmest ved at opnå legendestatus med den elektriske stemning på de fire rundstrækninger i Vejle by.

Klimaks er Kiddesvej, en stigning på godt 500 meter, der når næsten 21% på de stejleste stykker. Bjarne Riis ved, at det er her, hans hold kan skabe ravage, og han har en klar plan: Der skal køres for Alexander Kamp. Det er en plan, Alexander selv er helt med på, for som han siger: »En sejr kan være med til at opfylde mine drømme om at køre på verdens største hold i fremtiden.«

Fakta Team Waoo Holdejer: Bjarne Riis

Bjarne Riis Sportsdirektør og træner: Daniel Foder

Daniel Foder Team Waoo til PostNord Danmark Rundt: Rasmus Guldhammer, Alexander Kamp, Asbjørn Kragh Andersen, Niklas Larsen, Jesper Schultz, Torkil Veyhe

Han har derfor trænet de seneste måneder på at blive klar til præcis denne etape

Bjarne Riis vil have holdet til at vise de andre større hold, at de kan overraske ved at køre offensivt. Han sender derfor en af sine stærkeste kort, Rasmus Guldhammer, ud som røgslør for resten af feltet. Det lykkes, og han kører to runder i front på den hårde rundstrækning, så ballet er åbnet for Alexander Kamp, der rykker på sidste stigning.

Det er først få hundrede meter før mål, at han bliver overhalet af belgieren, der ender med at vinde etapen.

Fakta POSTNORD DANMARK RUNDT 2018 1. august: 1. etape: Aalborg - Aalborg - 218,4 kilometer

1. etape: Aalborg - Aalborg - 218,4 kilometer 2. august: 2. etape: Viborg - Vejle - 172 kilometer

2. etape: Viborg - Vejle - 172 kilometer 3. august: 3. etape: Næstved - Vordingborg - 178,4 kilometer

3. etape: Næstved - Vordingborg - 178,4 kilometer 4. august: 4. etape: Nykøbing Falster - enkeltstart - 19,1 kilometer

4. etape: Nykøbing Falster - enkeltstart - 19,1 kilometer 5. august: 5. etape: Faxe - Frederiksberg - 198,8 kilometer Det er den 28. udgave af Danmarks største etapeløb, PostNord Danmark Rundt. 120 professionelle cykelryttere deltager og den samlede distance på løbet er 787 km.

Da han kommer i mål, krammer Bjarne Riis ham anerkendende, og Kamp svarer: »Jeg hørte, du råbte til mig 200 meter før mål: »Alex, er du der, er du der?'«

Bjarne: »Jeg er stolt.«

Klassementshåbet Asbjørn Kragh tabte meget tid på Kiddesvej og er derfor ikke i spil længere. Spørgsmålet er nu fremadrettet, om Bjarne Riis kan sætte Alexander Kamp op til at køre en god enkeltstart, der kan afgøre løbet.

2. ETAPE: VIBORG - VEJLE - 172 KM Start på Domkirkepladsen foran Viborg Domkirke. Indskrivning fra kl. 11.40 og Masterstart kl. 12.50. Rute: Viborg – Dollerup Bakker – Kjellerup – Silkeborg – Svejbæk – Ry -Yding Skovhøj – Lund – Uldum – Grejsdalen – Gl. Kongevej – Hopballe – Skibet – Vejle Der afsluttes med 3 omgange á 5,7 km. Forventet ankomst til rundstrækningen kl. 16.45. Opløb på Koldingvej i Vejle kl. 17.20 postnorddanmarkrundt.dk