De får det til at se legende let ud at tilbagelægge landeveje på en cykel med 50 kilometer i timen i stiv modvind.

Men det er det langt fra. Det kræver, at man kan flytte både sin krop og hjerne til et helt andet sted.

Rasmus Quaade fra cykelholdet Riwal Readynez, der torsdag kørte sig ind på en andenplads på enkeltstarten i PostNord Danmark Rundt, giver et indblik i, hvilken tilstand han er i, når han flyver over asfalten.

»Jeg laver nogle gange sjov med, at der godt kunne springe en bombe, mens jeg sidder og varmer op, eller mens jeg kører den her enkeltstart, uden at jeg på nogen måde ville lægge mærke til det, fordi man er så fokuseret.«

Sportsdirektør Michael Blaudzun taler for døve ører, da Quaades radio ikke virker. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

Quaades radio fungerede ikke under løbet, så sportsdirektør Michael Blaudzuns løbende opdateringer og opmuntringer nåede aldrig frem.

I stedet sad Rasmus Quaade i dyb koncentration på cyklen og fokuserede kun på en ting.

52 km/t. 53 km/t.

»Da jeg så, at jeg cyklede 50 km/t i modvind, tænkte jeg: ‘det går godt nok stærkt i den her storm’.«

Han kørte i gennemsnit 51,59 km/t.

Da han kom i mål og fik beskeden om den gode tid, var hans krop og hjerne stadig ikke kommet til sig selv:

»Der gik ingenting igennem mit hoved. Jeg kunne ikke udtrykke følelser. Det var ligesom, hvis man havde drukket sig helt væk. Jeg var i en helt anden verden.«

Rasmus Quaade henviser til en dokumentar, der blev lavet om ham, da han var helt ung.

Foto: Kasper Riising

»Der siger jeg, at jeg skal være så tæt på at dø som muligt. Jeg skal se, hvor langt jeg kan presse kroppen ud. Det er en ret fed følelse, og det er også noget af det, der er unikt som cykelrytter, at jeg kan komme derud uden at ødelægge kroppen. Men det har nok ikke været helt sundt.«

Rasmus Quaade er efter torsdagens enkeltstart på en samlet tredjeplads.

