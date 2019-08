»En punktering på et forkert tidspunkt kan ødelægge meget.«

Og det gjorde det.

Citatet er fra holdkaptajnen på Riwal Readynez, Alexander Kamp, inden PostNord Danmark Rundt blev skudt i gang onsdag.

På tredje etape, en etape han ellers var udnævnt som favorit til, skulle netop en punktering komme til at ødelægge meget for ham.

Etapen udgør en strækning på 200 kilometer mellem Holstebro og Vejle, men det helt store slag skulle slås på Kiddesvej i Vejle.

En strækning med en stigning på 21 procent, som rytterne skulle op ad tre gange.

Den berømte og berygtede strækning i Vejle, er ellers én, der ligger godt til Alexander Kamp.

Han har flere gange kørt sig ind på anden- og tredjepladsen på netop den rute.

Det blev Rasmus Quaade, der klarede sig bedst af Riwals rytteren på tredje etape af Danmark Rundt. Foto: Kasper Riising Vis mere Det blev Rasmus Quaade, der klarede sig bedst af Riwals rytteren på tredje etape af Danmark Rundt. Foto: Kasper Riising

Det tegnede også så godt. Hele holdet havde ofret sig for at levere Kamp til Vejle med så mange kræfter og så meget overskud som muligt.

Men efter første runde rundt på Kiddesvej skete det, der ikke måtte ske.

Han punkterede.

På etapen, hvor han ellers skulle have hævet sig fra den 14. plads, han havde efter første og anden etape, endte han i stedet på en samlet 47. plads.

Rasmus Quaade og holdkammeraten Emil Vinjebo efter etapen. Foto: Kasper Riising Vis mere Rasmus Quaade og holdkammeraten Emil Vinjebo efter etapen. Foto: Kasper Riising

»Jeg synes, at det er irriterende ikke at få mulighed for at køre finalen på grund af en punktering. Benene var som de skulle være. Men jeg fik ikke muligheden for at give den et rigtigt skud.«

»Jeg håber, at jeg kan rette op på det lørdag. Vi skal selvfølgelig holde Rasmus Quaade i klassementet, men jeg kunne godt tænke mig at køre med om etapesejren,« siger Alexander Kamp efter etapen.

B.T. følger cykelholdet Riwal Readynez hver dag under PostNord Danmark Rundt. Du kan se afsnit et og afsnit to her.

Søndag kommer der endnu et afsnit i serien om holdet og deres kamp for at nå podiet.