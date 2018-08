Kom med B.T. 'Backstage', når vi går helt tæt på Bjarne Riis og maskinrummet hos hans cykelhold Team Waoo i kampen for at vinde Post Nord Danmark Rundt.

Første afsnit i serien: 'Bjarne Riis og jagten på førertrøjen' udkommer på BT.dk og B.T.s Facebookside i morgen tidlig kl. 8.30, og vi sender et nyt afsnit hver dag, indtil løbet slutter. Lige nu kan du se en lille teaser for første afsnit øverst i denne artikel.

Bjarne Riis har udtaget seks ryttere på det, han kalder for et talenthold. På taktikmødet forud for løbet er det tydeligt, at rytterne hver især har store ambitioner for både holdet og deres egen succes. Vil det lykkes dem at blive enige om, hvem der skal være holdets kaptajn i kampen for at vinde løbet? Se med i morgen.

Serien er den første i rækken af et nyt format, vi har valgt at kalde B.T. Backstage. Det er tænkt som serielle fortællinger fra sportens indre liv. Vi vil gerne give vores brugere et unikt indblik i, hvad der sker bag de lukkede døre i den normalt så hemmelige, professionelle sportsverden. Vi vil tage Jer med helt tæt på, når taktikken skal lægges og føres ud i livet, når fiasko eller fest kommer rullende, når de personlige ambitioner bliver udfordret, og når livet som topatlet gør ondt.

Planen er, at vi løbende skaber B.T. Backstage, når mulighederne er der. Det kan være på alle sportsgrene – fodbold, cykling, tennis, Formel 1, badminton, E-sport, håndbold og mange andre.

Nu har B.T. Sport så indgået et samarbejde med Bjarne Riis’ mandskab, Team Waoo (tidligere Team Virtu cycling). Fra onsdag og alle dage frem til og med søndag følger vi holdet under PostNord Danmark Rundt. Vi har fået eksklusiv adgang ”behind the scenes”, og derfor præsenterer vi B.T. Backstage – ’Bjarne Riis og jagten på førertrøjen’.

Den røde tråd i fortællingerne bliver Team Waoos kamp for få succes under løbet. Holdet har en reel chance for at vinde løbet i Alexander Kamp og Rasmus Guldhammer, og Riis styrer slagets gang fra sportsdirektørbilen.

God fornøjelse!