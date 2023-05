Aaaavsa!!

Astanas russiske rytter Gleb Syritsa går nogle smertefulde nætter i møde, efter han forleden styrtede i meget høj fart under cykelløbet '4 Jours de Dunkerque'.

Han viser selv skaderne frem på Astanas Twitter-profil – og han gør det endda med et smil.

»Gleb Syritsa har fået bank over hele kroppen, men han er en stærk fighter. God bedring, Gleb,« skriver det kasakhiske hold.

RACE: @4JDDunkerque



Gleb Syritsa banged-up all over the body but he is a strong fighter. Heal well, Gleb!#4jdd #AstanaQazaqstanTeam pic.twitter.com/SFoVVzvtsP — Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) May 16, 2023

Vi andre havde næppe trukket på smilebåndene – for der er store, væskende, ildrøde sår, der vidner om det hidsige møde med den franske asfalt.

Og hans skal nok sove på sin venstre side – for det er højre skulder og højre hofte.

Styrtet fandt sted i den hektiske finale, som endte i en massespurt. Syritsa røg i jorden en halv kilometer fra målstregen.

Det lykkedes ham dog at slæbe sig selv i mål med hjælp fra sine holdkammerater. Og han stillede også til start dagen efter.