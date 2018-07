Professionelle cykelryttere hører til planetens mest hårdføre skabninger, og de er helt indforstået med, at der er en risiko ved at køre med 60 kilometer i timen i en flok på 130 mand. Eller suse ned af et bjerg med en fart, der hører motorvej E45 til.

Og heller ikke i den første uge af årets Tour de France er rytterne sluppet for ubehagelige møder med fransk asfalt og diverse landevejsgrøfter. Det danske Tour-håb, Jakob Fuglsang, har så langt været involveret i to styrt - det første var endda konsekvensen af, at hans tro væbner, Michael Valgren, først styrtede.

»Som jeg ser det, kommer der en lyseblå bowlingkugle flyvende. Jeg når at komme forbi, men han får lige fat i baghjulet, og så ryger jeg også med ned,« sagde Fuglsang om den tur af cyklen.

Søndag venter den frygtede brostensetape til Roubaix, og her vil der uden tvivl være flere Tour-helte, der kan se frem til hudafskrabninger og blodige knæ.

Men de er som sagt hårdføre og frygter intet, de ryttere. Derfor var der heller ingen sure miner, da B.T. gik en tur blandt holdbusserne bevæbnet med spørgsmålet: 'Hvad har været dit værste styrt?'

CHAD HAGA (Team Sunweb)

»Det må have været tilbage i 2012 i USA. Jeg førte et løb, der hed Cascade Classic i Oregon, og vi kørte omkring 65 kilometer i timen ned ad bakke i et meget stort felt, og så der var en, der dummede sig. Der var måske 25 ryttere involveret, og jeg brækkede mit håndled og tommelfingeren på min anden hånd. Det var vildt og kaotisk, og det virkede til, at det blev ved for evigt, som bunken af styrtede ryttere blev større og større. Det styrt afsluttede min sæson.«

Education Firsts Lawson Craddock styrtede på årets første Tour-etape (Foto: KIM LUDBROOK) Foto: KIM LUDBROOK Vis mere Education Firsts Lawson Craddock styrtede på årets første Tour-etape (Foto: KIM LUDBROOK) Foto: KIM LUDBROOK

JASPER DE BUYST (Lotto Soudal)

»Jeg kan virkelig ikke lide det her spørgsmål. Men ét, der stadig er ret friskt i hukommelsen, skete i begyndelsen af maj, hvor jeg til løbet ‘Four Days of Dunkirk’ styrtede på næstsidste etape og ikke kunne hjælpe vores kaptajn, Andre Greipel, der endte som nummer to. Det var et slemt styrt, hvor jeg flækkede flere tænder, og jeg fik et brud i kæben. Jeg havde også et par skader rundt omkring i ansigtet, og det var bestemt ikke en sjov oplevelse.

Foto: JOEL SAGET Vis mere Foto: JOEL SAGET

TANEL KANGERT (Astana)

»Det er faktisk ikke så lang tid siden. Jeg havde et grimt styrt i Giro d'Italia sidste år, hvor jeg brækkede et par knogler. Jeg kom kørende i høj fart, og så overser jeg et helleanlæg og slår en kolbøtte i luften. Men jeg har brækket mange knogler før, så så længe de heler, er det intet problem. Jeg tror, de fleste af de cykelryttere, der har været professionelle i mange år har prøvet at styrte på et tidspunkt i karrieren, og i 95 procent af tilfældene samler vi bare cyklen op igen og fortsætter med at køre cykelløb. Det er heldigvis sjældent, at nogle bliver på jorden.« (Se video af styrtet her)

Foto: KENZO TRIBOUILLARD Vis mere Foto: KENZO TRIBOUILLARD

TOMASZ MARCZYNSKI (Lotte Soudal)

»Jeg har haft mange. Men jeg tror, at den værste var under en træning i Spanien, hvor jeg blev ramt af en bil. Det var den værste, og jeg fik skader i ansigtet og min næse skulle syes. Den var ikke så sjov. Og styrt er nogle, der kommer mange af i Tour de France, hvor der er meget intensitet og stress i feltet, så man er nødt til at være meget forsigtig, og det er lidt et lotteri.«

Foto: PHILIPPE LOPEZ Vis mere Foto: PHILIPPE LOPEZ