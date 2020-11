Coronapandemien har ført til aflysninger af de to løb Tour Down Under og Cadel Evans Great Ocean Road Race.

De australske World Tour-løb Tour Down Under og Cadel Evans Great Ocean Road Race sløjfes i 2021 på grund af coronavirus.

Pandemien betyder, at de lokale myndigheder og arrangørerne har set sig nødsaget til at aflyse cykelløbene, som dog begge vender tilbage i 2022.

Det skriver arrangørerne af de to cykelløb på løbenes respektive hjemmesider.

Etapeløbet Tour Down Under tiltrækker en række af verdens bedste cykelryttere. Store navne som Richie Porte og Daryl Impey har markeret sig med flere triumfer i løbet over de seneste år.

Aflysningen er ærgerlig, men nødvendig, mener løbsdirektør Stuart O'Grady.

- Selvfølgelig er jeg skuffet, men når man tager udfordringerne i betragtning, er vores højeste prioritet at sikre sikkerheden og helbredet for indbyggerne i South Australia, vores samfund og international cykling, siger han til løbets hjemmeside.

Endagsløbet Cadel Evans Great Ocean Road Race har været afviklet siden 2015. I år - inden det smitsomme virus bredte sig til hele verden - blev det vundet af belgieren Dries Devenyns.

Tidligere har ryttere som Elia Viviani og Jay McCarthy stået øverst på podiet i løbet.

Cadel Evans Great Ocean Road Race er opkaldt efter den tidligere cykelrytter Cadel Evans, som vandt Tour de France i 2011 og blev verdensmester to år forinden.

Coronapandemien førte til en lang række aflysninger og udsættelser i 2020, og cykelsæsonen var sat på pause i næsten fem måneder.

I øjeblikket bliver årets sidste World Tour-løb, Vuelta a España, kørt i Spanien.

/ritzau/