Caleb Ewan vandt 5. etape af Giroen, mens klassementhåbet Mikel Landa udgik efter grimt styrt.

Australieren Caleb Ewan (Lotto Soudal) kan tilføje endnu en sejr til den efterhånden lange liste over triumfer.

Onsdag kom den 26-årige sprinter først over målstregen på 5. etape af Giro d'Italia efter en massespurt. Det var hans professionelle sejr nummer 48 i karrieren.

I spurten klemte han sig akkurat over målstregen lige før hjemmebanehåbene Giacomo Nizzolo (Qhubeka) og Elia Viviani (Cofidis).

Klassementshåbet Mikel Landa fra Bahrain-holdet er til gengæld ude af løbet. Han måtte køres væk i en ambulance efter et styrt få kilometer fra mål.

Den 177 kilometer lange etape fra Modena til Cattolica på den italienske østkyst nær San Marino var pandekageflad fra start til mål.

Med andre ord inviterede den til, at udbrydere kunne stikke afsted for at få lidt tv-tid, men også med visheden om, at feltet før eller siden ville skrue op for farten og hente dem, så etapen kunne blive afgjort i en massespurt.

Det næsten uundgåelige scenarie var også, hvad der skete.

Italienerne Umberto Marengo og Filippo Tagliani stak af, lige da løbet blev givet frit, og de kunne så knokle i forårssolen de næste 70 kilometer, før feltet hentede dem.

Siden stak også Davide Gabburo og Simon Pellaud af, og senere fik de selskab af Alexis Gougeard. Trods et par styrt fik et uroligt felt opslugt udbrydertrioen med et par kilometer til målstregen.

På det tidspunkt var positionskampen mellem sprinterholdene allerede begyndt, og det forårsagede flere styrt, når vejene snævrede ind.

Det gik blandt andet ud over Mikel Landa, som udgik. Joe Dombrowski (UAE), der lå nummer to før etapen, måtte også i asfalten. Han kæmpede sig over målstregen, men faldt tilbage i klassementet.

Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) er stadig iført den lyserøde førertrøje.

Torsdag er der lagt op til en styrkeprøve mellem feltets klassementsryttere, når en kuperet etape slutter op ad en kategori 2-stigning.

/ritzau/