Flere af de største cykelstjerner promoverede lørdag Tour de France i Kina. Caleb Ewan sprintede sig til sejr.

Arrangørerne af verdens største cykelløb, Tour de France, forsøger i disse år at vække interessen hos det kinesiske publikum.

For at bringe flere af etapeløbets store profiler tættere på kineserne har Amaury Sports Organisation (ASO) siden 2017 afholdt et endagsløb i Shanghais gader, det såkaldte Tour de France Shanghai Criterium.

Lørdag vandt australske Caleb Ewan (Lotto-Soudal) den tredje udgave af løbet efter en sprint, hvor han sluttede foran Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) og Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma).

- Det var tæt mod Matteo, men heldigvis slog jeg ham. Jeg kunne ikke bede om en bedre afslutning på året, så jeg er glad for sejren, siger Ewan.

Sommerens vinder af Touren, colombianeren Egan Bernal (Ineos), gennemførte løbet i den karakteristiske gule førertrøje.

Med 20 kilometer tilbage af det blot 61,2 kilometer lange løb lå Bernal i spidsen, men han formåede ikke at holde fast i føringen.

De tidligere vindere af Tour de France Shanghai Criterium er Chris Froome (Ineos) og Peter Sagan (Bora).

/ritzau/