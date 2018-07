Der var ingen grund til at lægge fingre imellem.

Og det gjorde Astanas danske træner, Rune Larsen, heller ikke, da han efter søndagens etape analyserede på konsekvenserne af Luis Leon Sanchez farvel til Tour de France. Det bliver dyrt for Jakob Fuglsang & co i mandagens holdtidskørsel.

»Ja, det kommer til at koste tid. Det er klart, at hvis man som hold mister én af sine store motorer, må man forvente, at det koster noget,« fortalte Rune Larsen, efter at Luis Leon Sanchez med ca. 40 kilometer igen styrtede og fik sig et brud på venstre albue?

Tør du give et bud på, hvor meget tid, det kan koste mandag?

»Nej, det tør jeg ikke. Jeg tør give et bud på, at vi har syv andre ryttere, som stepper en tand op og vil være topmotiverede for at forsøge at lukke det hul, som Luis Leon skulle have udfyldt.«

Cycling - Tour de France - Teams Presentation - La Roche-sur-Yon, France - July 5, 2018 - Astana Pro Team rider Luis Leon Sanchez of Spain arrives at the teams presentation. REUTERS/Benoit Tessier Foto: BENOIT TESSIER Vis mere Cycling - Tour de France - Teams Presentation - La Roche-sur-Yon, France - July 5, 2018 - Astana Pro Team rider Luis Leon Sanchez of Spain arrives at the teams presentation. REUTERS/Benoit Tessier Foto: BENOIT TESSIER

Hvad kommer det til at betyde for hele Astanas Tour de France?

»At gå fra ni ryttere til otte ryttere er i forvejen en helt vildt stor kabale, der skal gå op,« forklarede Rune Larsen og hentydede til det internionale cykelforbund, UCI's, nye regel, der kun tillader holdene at stille med otte ryttere i de tre store Grand Tours.

»Nu er vi så nede på syv mand, og vi har mistet et af vores store lokomotiver - både på flad vej, og når det går op ad bakke. Det er rigtig, rigtig ærgerligt. Og virkelig surt for Luis Leon, der må forlade Touren på denne måde. Det er så ærgerligt, som det kan være.«