Organisationen bag den efterhånden famøse 'Fuglsang-rapport', der kædede ham sammen med dopinglægen Michele Ferrari, rejser ingen sag mod Jakob Fuglsang.

Onsdag bekræftede Cycling Anti-Doping Foundation (CADF) på sin hjemmeside og til B.T., at man ikke havde grundlag for at rejse en sag mod Fuglsang - og onsdag aften Astana reagerede på nyheden.

Fuglsangs hold har på sin hjemmeside offentliggjort et statement fra teamchef Aleksandr Vinokourov, der takker CADF.

'Vi er tilfredse med, at CADF i dag (onsdag, red.) har udsendt en pressemeddelelse, hvor de forklarer situationen med den hemmelige rapport, der for nyligt er blevet publiceret i medierne.'

Astana-teamchef Aleksandr Vinokourov.

'Som det skrives, har organisationen ikke bekræftet nogen overtrædelse af anti-doping-regler, og som resultat deraf er ingen disciplinære aktioner sat i gang mod ryttere eller holdet,' siger Aleksandr Vinokourov.

Han siger yderligere, at man stoler på CADFs arbjede - også i dette tilfælde.

'Vi respekterer UCIs og CADFs arbejde i kampen mod doping i cykling og finder det helt normalt at tjekke alt, selv de mest ubetydelige fakta, der kan kaste en skygge over vores sport,' lyder det fra Aleksandr Vinokourov.

CADF meddelte onsdag, at man beklagede rapportens læk og vil foretage en undersøgelse af, hvordan rapporten slap ud.

Det hilser Astana og Vinokourov velkomment, inden de langer ud efter medierne.

'Offentliggørelsen af ubekræftede eller ufuldstændige informationer i medierne har en skadelig effekt, ikke bare på professionelle atleter og deres hold, men på cykling generelt.'

Onsdag aften reagerede Jakob Fuglsang på nyheden om, at der ikke ville komme nogen sag ud af rapporten fra CADF ved til B.T. at skrive, at det aldrig var nogen Fuglsang-sag at komme efter.

Allerede inden CADFs udmelding onsdag havde Jakob Fuglsang, Astana, holdkammeraten Alexey Lutsenko, der også var en del af rapporten, samt dopinglægen Michele Ferrari afvist have haft noget med hinanden at gøre.