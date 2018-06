Pello Bilbao holdt favoritterne bag sig på bjergetape, hvor Geraint Thomas øgede sit forspring i klassementet.

La Rosiere. Den spanske Astana-rytter Pello Bilbao kunne strække armene i triumf efter 6. etape i Criterium du Dauphiné, der fungerer som opvarmning til Tour de France.

Efter 110 kilometer, der sluttede opad i La Rosiere, holdt han hjem foran Geraint Thomas (Sky), der fører løbet sammenlagt.

Det var blot endnu en stor triumf for Bilbao, der for kort tid siden sluttede som nummer seks sammenlagt i Giro d'Italia.

Bilbao lignede ellers en mand, der ville blive spist af en mindre favoritgruppe på de sidste kilometer, men han bed tænderne sammen og vandt med 21 sekunder ned til Geraint Thomas.

Sidstnævnte var med i gruppen, der nok regnede med at skulle køre om etapesejren.

Her sad også Dan Martin, der vandt fredagens etape, Adam Yates og Romain Bardet, og på et tidspunkt var de blot ni sekunder fra at hente Bilbao, der så øgede igen.

På den sidste kilometer angreb Geraint Thomas, og han satte de øvrige i gruppen og kom i mål to sekunder før Martin og Bardet på de næste pladser.

Dermed øgede Thomas sit forspring på førstepladsen, hvor han nu har 1 minut og 29 sekunder ned til Yates på andenpladsen. Bardet er 2 minutter og 1 sekund efter på tredjepladsen.

Løbet slutter søndag med endnu en bjergetape.

/ritzau/