Rapport tilknytter Jakob Fuglsang med dopinglægen Michele Ferrari, men der er ingen beviser, siger Astana.

Jakob Fuglsangs cykelhold, Astana, kalder rapporten om efterforskningen af danskerens forbindelser til dopinglægen Michele Ferrari for beskyldninger og rygter.

Det siger Sven Jonker, der er pressemedarbejder hos Astana, til det belgiske medie Het Niewsblad.

- Vi blev ringet op tirsdag af danske og norske journalister, som åbenbart havde adgang til filen. De bad om et svar, men fordi filen ikke indeholder hverken fakta eller bevis, men kun beskyldninger og rygter, ønsker vi ikke at svare.

- Vores advokater undersøger sagen, der er dateret fra sommeren 2019, men så længe der ikke er fakta, ser vi ingen grund til en officiel udtalelse, siger han.

DR, Politiken og norske VG er kommet i besiddelse af en hemmelig rapport, der viser, at Fuglsang i 2019 blevet efterforsket af Cykelsportens Uafhængige Antidopingenhed (CADF) for forbindelse til dopinglægen.

CADF hyrede et eksternt bureau til at stå for efterforskningen og udarbejde rapporten.

Ferrari er udelukket fra al sport på livstid, da han er dømt for at have hjulpet blandt andre Lance Armstrong med sit dopingprogram. Det er derfor også strafbart at bruge Ferrari som rådgiver, træner eller læge.

Astana har ikke været i kontakt med hverken CADF eller Den Internationale Cykelunion (UCI), siger Jonker.

- Vi har ikke hørt fra UCI eller CADF siden tirsdagens opkald, så jeg kan ikke se, hvorfor vi skulle reagere.

/ritzau/