Jakob Fuglsangs cykelhold, Astana, siger, at det ikke har samarbejdet med dopinglægen Michele Ferrari.

Cykelholdet Astana nægter at have samarbejdet med dopinglægen Michele Ferrari.

Det skriver holdet i en meddelelse på sin hjemmeside, efter at det søndag kom frem, at Jakob Fuglsang er blevet efterforsket for en forbindelse til lægen.

- Holdet samarbejder ikke med nogen mistænkelige læger som Michele Ferrari.

- Rytterne er ikke autoriseret til at konsultere nogen læger uden for holdet med henblik på at udføre en aktivitet eller blive rådgivet om diæter eller behandling i relation til deres præstationer, står der i meddelelsen.

Astana skriver videre, at holdet deltager i kampen mod doping i cykelsporten.

- Holdet kræver af alle dets tilknyttede ryttere, at de til enhver tid overholder alle forpligtelser i forhold til antidopingreglerne - herunder forbuddet mod at blive sat i forbindelse med karantæneramte personer eller læger.

/ritzau/