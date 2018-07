Når Tour de France nummer 105 lørdag skydes i gang i vestfranske Noirmoutier-en-l'Île, hviler der et enormt pres på skuldrene af danske Jakob Fuglsang.

Medier og eksperter peger på den 33-årige dansker som én af hovedpersonerne i årets klassemenstkamp. Og Fuglsangs egen chef på Astana, den tidligere toprytter Aleksandr Vinokourov, gjorde ved torsdagens pressemøde absolut intet for at fjerne presset fra sin kaptajns skuldre.

»Top 5 er ingen ting for mig. For mig er podiet minimumskravet, og det tror jeg også, Jakob er klar til,« sagde Astana-bossen uden at fortrække en mine. De seneste år har Jakob Fuglsang - ofte til sin egen frustration - måttet finde sig i at dele kaptajnrollen med først Vincenzo Nibali og siden Fabio Aru. Men i år har danskeren fået det, som han vil have det. Han er Astanas ubestridte stjerne - og det forpligter, understregede Vinokourov på pressemødet, der helt ekstraordinært foregik foran udelukkende danske pressefolk.

»Vi går bestemt efter at få Jakob på podiet. Og med lidt held kan han også vinde Touren. Vi har en kaptajn, der er i storform. Alt er bygget op om ham. Og holdet er halvt dansk, så vi fokuserer på at lave et stort resultat,« lød det fra 'Vino', som også har fundet plads til Michael Valgren, Jesper Hansen og Magnus Cort på Astanas Tour-hold.

Jakob Fuglsang og Aleksandr Vinokourov Foto: Nils Meilvang Vis mere Jakob Fuglsang og Aleksandr Vinokourov Foto: Nils Meilvang

Vink med en vognstang

Det kasakhiske storholds danske sportsdirektør, Lars Michaelsen, så efter torsdagens pressemøde også Vinokourovs superambitiøse udmelding som et vink med en vognstang til Jakob Fuglsang.

»Ja, det er Vinos måde at sige 'så er det nu'. Nu har Jakob fået det, som han gerne vil have det, og så skal der også præsteres. Han har jo tidligere - over for især den danske presse - udtalt, at han var utilfreds med at skulle dele kaptajnrollen. Han har været nødt til at acceptere det, men i år har han fået det, som han vil have det. Så han bliver nødt til at tage ansvar,« fortalte Lars Michaelsen, der dog føler sig overbevist om, at Fuglsang kan håndtere presset.

»Det er et pres, han bliver nødt til at lære at leve med. Men det er ikke nyt for ham. Jakob har også selv store ambitioner og stiller enorme krav til sig selv. Så på den måde flugter hans ambitioner med Vinokourovs.«

Foto: JEFF PACHOUD Vis mere Foto: JEFF PACHOUD

Han er pissegod

Michael Valgren er udset til at skulle være Jakob Fuglsangs vigtigste hjælper de næste fire uger, og den blonde super-allrounder føler sig overbevist om, at kaptajnen kan leve op til målsætningen om at være i top 3, når feltet rammer Paris.

»Han er ekstra klar i år, for han har allerede bevist, at han er pissegod. Han viste enorm klasse i Schweiz Rundt (Fuglsang endte på andenpladsen, red.), og han tog en etapesejr i Romandiet Rundt. Så jeg ikke nogen grund til, at han ikke skulle kunne køre sig på podiet,« fortalte Valgren.

Jakob Fuglsangs bedste resultat i Tour de France er syvendepladsen i 2013. Sidste år var han på vej mod et topresultat, da han styrtede på 11. etape og pådrog sig brud på både venstre håndled og skulder. To dage senere måtte han opgive at køre videre.