Når han ikke bruger tiden på to hjul på en bjergskråning et sted i sydeuropa, kaster Astanas Tour-dansker Jesper Hansen sin kærlighed på et andet transportmiddel.

Den fynske bjergged har nemlig en stor passion for fire hjul.

»Jeg interesserer mig for biler og læser en del magasiner. Jeg kan godt lide at slappe af med at læse om biler og om, hvad der kommer af nye ting på markedet. Det hele skal ikke altid bare gå op i cykling,« siger Jesper Hansen.

»Men jeg ved ikke, hvorfor det lige er biler, min kærlighed er faldet på - et eller andet skal man jo gå op i.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Hvad kører du så selv rundt i?

»Det er egentligt sjovt, for jeg kører bare rundt i en gammel Toyota. Men det er også fordi, jeg ved, hvor meget nyt der hele tiden kommer. Så hvis jeg køber en ny bil, så går der ikke lang tid, før der kommer en ny udgave, som jeg hellere vil have. Så derfor har jeg holdt fast i den gamle Toyota i et par år.«

Hvad er drømmebilen?

»Puha, den er svær. Så skulle det være en bil, der havde det hele. En Audi A6 eksempelvis. En bil, der har plads som en familiebil - og en motor som en sportsvogn.«