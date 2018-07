Tourens første hviledag faldt på et knastørt sted for Astana-holdet, der kan se tilbage på ni hektiske etaper med styrt, dramatik og masser af hektik.

Og ni etaper, hvor holdet til tider har fået drøje hug over nakken efter en håndfuld bommerter.

Især hjemme i TV2-studiet har Bjarne Riis været efter Astana-holdet, der blandt andet blev fanget i sidevinden på sjette etape og efterlod kaptajn Jakob Fuglsang alene på søndagens højdramatiske brostensetape.

»Det er lige før, jeg bliver rasende. Det er et kæmpe nederlag og en skuffelse. Det er dårligt arbejde af deres holdledere og deres sportsdirektører. Det kan ikke være så svært at finde ud af,« sagde Bjarne Riis eksempelvis om Astanas sidevindsblunder.

B.T. konfronterede på mandagens pressemøde Astanas danske ryttere med Riis' barske kritik.

Kaptajn Jakob Fuglsang medgav, at motoren har host lidt hos holdet.

»Min umiddelbare opfattelse er, at det nogle dage har fungeret super godt - og nogle dage har det har fungeret mindre godt.«

»Det har ikke været lige godt hver dag, og jeg har måske heller ikke selv været lige god hver dag, men det er svært at være på 100 procent hver dag,« sagde Fuglsang.

Hvad har du ikke gjort godt nok?

»Det kan både være som kaptajn, hvor jeg måske ikke har forlangt nok af dem, men det kan også være, at jeg på nogle tidspunkter har taget de forkerte beslutninger om, hvor jeg har siddet i feltet, og hvor jeg har ment, det har været rigtigt at sidde - også med tanke på, at vi gerne skulle spare lidt kræfter.«

Fuglsangs holdkammerat Magnus Cort lagde ikke alverden i Riis-kritikken.

»De skal jo sige noget. Og snakke om noget. Og det skal de have lov til,« sagde Cort, der påpegede, at der er nuancer i løbet, som man ikke ser på tv - eksempelvis da Fuglsang pludselig sad uden hjælpere på brostenene.

»Vi bliver kaldt tilbage, og jeg stopper også og venter på ham. Men der sker det, at han lige pludselig kører fra os - så det var faktisk det, der var problemet. Vi var der egentlig, men han kørte fra os.«

Det er også vurderingen fra Astanas danske bjergged, Jesper Hansen. Han mener også, at kritikken fra Bjarne Riis til tider savner nuancer.

»På nogle punkter har han ret. Men det er utroligt svært at sidde rigtigt sammen som hold i Tour de France - meget sværere end i alle andre løb, jeg har kørt. Positionskampen er markant hårdere. Kig på de andre hold - de har også mere end svært ved at sidde sammen, og feltet er som regel en stor blanding af ryttere fra forskellige hold. Der er maksimalt tre hold, der kan lykkedes med at holde sammen på deres hold.«



»Så det er nemmere sagt end gjort i hvert fald. Hvis det var så nemmere, så havde vi selvfølgelig bare gjort det,« konkluderede Jesper Hansen.

Og trods Riis' kritik af holdindsatsen var Jakob Fuglsang på mandagens pressemøde mere end tilfreds med, hvordan første halvdel af hans Tour de France var forløbet.

»Jeg har nogle af de allerstørste favoritter til at ligge få sekunder bag mig, men trods alt bagved og så nogle få af de andre konkurrenter til at ligge lidt foran. Alt i alt er jeg godt tilfreds.«

Tirsdag tager Tour-feltet hul på de første af de store bjerge, som du kan se herunder.