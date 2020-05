Jakob Fuglsangs fokus er i år på Giro d'Italia og ikke Tour de France, siger Astana-teammanager.

Jakob Fuglsang skal i år forsøge sig i Giro d'Italia.

Teammanager på danskerens hold Astana Dmitriy Fofonov slår over for Ekstra Bladet fast, at danskerens navn er skrevet på holdkortet til den italienske rundtur.

»Det bliver den grand tour, han satser 100 procent på, og som det ser ud lige nu, så kommer han ikke til at køre Tour de France,« siger Fofonov til avisen.

Det er ikke nogen overraskelse, at Fuglsang satser på Giroen.

Det har danskeren flere gange i løbet af foråret luftet planer om, men på grund af den reviderede og meget sammenpressede cykelkalender har puslespillet, angående hvilke løb der skal satses på, været sværere end normalt at lægge.

Giro d' Italia skulle have været kørt i disse dage med afslutning 31. maj. På grund af coronavirus er løbet i stedet blevet udskudt, så det nu efter planen skal køres fra 3. til 25. oktober.

35-årige Jakob Fuglsang har kun en enkelt gang før deltaget i Giro d'Italia. Det var tilbage i 2016, hvor det endte med en samlet 12.-plads. Det bedste etaperesultat var en andenplads.

/ritzau/