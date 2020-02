Astanas team manager giver ikke meget for historien om, at dopinglæge skulle have forbindelser til holdet.

- Historien holder ikke.

Sådan lyder det fra Alexandre Vinokourov, team manager for Astana, til historien, om at Astana og blandt andre Jakob Fuglsang er blevet efterforsket for mulige forbindelser til dopinglægen Michele Ferrari.

Udtalelsen kommer, efter at indhold i en rapport fra Cykelsportens Uafhængige Antidopingenhed (CADF) søndag blev offentliggjort i DR, Politiken og i norske VG.

Indholdet i den hemmelige rapport, som CADF har hyret et eksternt bureau til at lave, viser blandt andet, at Jakob Fuglsang i 2019 er blevet efterforsket omkring en mulig forbindelse til dopinglægen Ferrari.

Det beskrives også, at efterretninger indikerer, at Michele Ferrari skulle have været til stede ved Astana-holdet under 2019-udgaven af det spanske etapeløb Volta a Catalunya.

Men Alexandre Vinokourov giver ikke meget for beskyldningerne.

- Hvordan kan nogen forestille sig, at Michele Ferrari ikke ville blive opdaget, hvis han var til stede ved Volta a Catalunya?

- Alle i feltet ville genkende ham med det samme, vi bor alle på de samme hoteller, siger Vinokourov ifølge netmediet cyclingnews.com til den franske avis L'Equipe.

- I øvrigt, hvorfor skulle han være ved det løb, når hverken Jakob eller Alexey var der? Det hele er baseret på absurde rygter. Vi har ikke været i kontakt med CADF, og vi er tydeligvis klar til at samarbejde med dem og UCI (Den Internationale Cykelunion, red.) for at finde frem til sandheden.

Jakob Fuglsang afviste mandag, at han har mødtes med Michele Ferrari.

- Jeg kender ikke til nogen rapport, og jeg kan bekræfte, at der ikke er blevet åbnet nogle sager mod mig af relevante antidoping-myndigheder, skrev danskeren i et opslag på Instagram.

/ritzau/