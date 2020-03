Kasper Asgreen er stærk nok til at vinde et af cykelsportens monumenter i denne sæson, mener Quick-Step-chef.

Cykelrytteren Kasper Asgreen har for længst overbevist Quick-Step om sine kvaliteter, og derfor kommer hans triumf i semiklassikeren Kuurne-Bruxelles-Kuurne ikke som et chok for holdets ledelse.

Holdchef Patrick Lefevere lyder tværtimod som en mand, der blot har ventet på, at det skulle lykkes for den 25-årige dansker at vinde et stort endagsløb.

- Han kan ikke overraske mig mere. Vi ved, han er stærk. Han havde en dårlig dag lørdag (i Omloop Het Nieuwsblad, red.), og han var ret skuffet bagefter, siger Patrick Lefevere.

- Han kørte et fantastisk løb. Måske ændrer hans sejr noget i andres øjne. I mine øjne gør det ikke. Vi har kendt hans kompetencer i lang tid, siger den erfarne holdchef.

Han er begejstret for at se den angrebsiver, som både Asgreen og flere andre Quick-Step-folk udviste i det belgiske løb.

Asgreens sejr blev således grundlagt af et angreb 30 kilometer fra mål, hvorefter feltet aldrig nåede danskeren igen. Den slags er lige efter Lefeveres hoved.

- Jeg er måske gammeldags, men jeg mener, at angreb er det bedste forsvar. Og hvis han er i udbrud, bringer han også sine holdkammerater i en god position, siger han.

Quick-Step har før denne sæson sagt farvel til klassikerstjernen Philippe Gilbert, der har skrevet kontrakt med Lotto Soudal.

Men afskeden med det prominente navn har ikke svækket holdet, fastslår Patrick Lefevere. Snarere tværtimod.

- Jeg har aldrig rigtig arbejdet med ledere med al respekt for Philippe Gilbert. Okay, Tom Boonen var en anden snak, men jeg foretrækker egentlig situationen, som den er nu.

- Vi kommer med Yves Lampaert, Zdenek Stybar, Kasper Asgreen. Vi har tre, fire eller fem ryttere, der kan vinde. Det har i mange år været vores taktik. Du så også, at de andre ryttere var glade for hans sejr, da de kom i mål.

- Vores styrke ligger i "en for alle, alle for en". Den, der er i den bedste position, bliver beskyttet af resten af holdet helt til mål, siger Patrick Lefevere.

Quick-Step-chefen mener, at såvel Asgreen som Stybar og Lampaert har styrken til at vinde et af sportens største løb.

- De kan alle vinde et monument i år, siger Lefevere.

Monumenter er en samlet betegnelse for de fem største endagsløb i cykelkalenderen.

Søndagens sejr får Lefevere til at tænke tilbage til slutningen af marts 2018.

Dengang blev der ved lidt af en tilfældighed pludselig plads på holdet til en ukendt dansker, længe efter at sæsonen var gået i gang.

- Jeg var heldig, at jeg på grund af skader på holdet manglede en rytter, og så tog jeg ham. Det er en god historie, ikke?

- Hvad Kasper gjorde i dag (søndag, red.) var en virkelig, virkelig stor præstation, lyder det fra Patrick Lefevere.

/ritzau/