Kasper Asgreen skal køre med Dannebrog på trøjen i Tour de Frances enkeltstart efter at have vundet DM.

Med en stærk præstation på vejene ved Esbjerg sikrede cykelrytteren Kasper Asgreen sig ikke blot sit første danske mesterskab i enkeltstart.

Sejren giver ham også ret til at køre enkeltstarter i den danske mesterskabstrøje i det kommende år, blandt andet ved Tour de France, der begynder næste lørdag.

- Det bliver noget særligt at tage trøjen med til Frankrig til min første Tour, siger Kasper Asgreen i en pressemeddelelse fra sit hold, Quick-Step.

Den 24-årige østjyde distancerede den tredobbelte danmarksmester Martin Toft Madsen med 24 sekunder på den knap 40 kilometer lange rute.

- Det var en ret lang enkeltstart, men jeg er i god form efter Schweiz Rundt, og benene var gode.

- I første halvdel havde vi medvind, og jeg skulle styre mig selv for ikke at bruge alle mine kræfter. I stedet gav jeg den fuld gas i anden halvdel, vel vidende at jeg kunne gøre forskellen der, siger Asgreen.

Han har i flere år været stærk i kampen mod uret og blev U23-europamester i 2017. Men ved det nationale mesterskab har han altid manglet det sidste. Lige indtil torsdag aften.

- Det er en virkelig skøn følelse, og jeg er ekstremt stolt. I de sidste tre år er jeg blevet nummer tre, to og fire i enkeltstarten, så jeg er glad for, at jeg har taget det sidste skridt nu, siger Kasper Asgreen.

Han bliver den første regerende danske enkeltstartsmester i Tour de France siden Brian Vandborg i 2013.

/ritzau/