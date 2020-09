Kasper Asgreen er glad for beslutningen om at ændre datoen for VM i enkeltstart, så Tour-ryttere kan være med.

Der var gode nyheder til Kasper Asgreen, da Den Internationale Cykelunion (UCI) onsdag offentliggjorde planerne for det flyttede VM, der nu skal køres i Imola i Italien.

Enkeltstarten skal nemlig afvikles fredag 25. september, hvilket er fem dage efter afslutningen på Tour de France.

I programmet for det nu aflyste VM i Schweiz var tidskørslen sat til søndag 20. september, hvilket ville udelukke alle Tour de France-ryttere fra at deltage. Heriblandt Asgreen, der tilhører verdenseliten i enkeltstartsdisciplinen.

- Det er en god beslutning fra UCI. Det er rart, at unionen tager hensyn til de andre cykelløb i stedet for stædigt at holde fast på deres program, siger Kasper Asgreen.

Den beskedne koldingenser vil dog ikke erklære sig klar til VM, før han officielt er blevet udtaget.

- Jeg skal jo lige finde ud af, om jeg er inde i billedet til at komme med. Men jeg er da meget interesseret og håber da, at jeg skal køre. Men det skal du jo spørge Anders Lund (landstræner, red.) om, siger Kasper Asgreen.

Linjeløbet bliver kørt to dage senere. Her melder en anden dansk Tour-rytter, Christopher Juul-Jensen, sig klar, hvis der skulle blive brug for ham.

- Selvfølgelig. Det er altid en ære at køre for landsholdet, siger den slidstærke dansker.

/ritzau/