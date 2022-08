Lyt til artiklen

Lørdag 9. juli blev Kasper Asgreens drøm brutalt slukket.

For efter otte etaper af et historisk Tour de France med start i Danmark kastede den danske stjerne håndklædet i ringen og udgik af løbet.

Ædt op indefra af en krop, hvor mere og mere muskelmasse forsvandt dag for dag.

»Jeg ville ikke have været til nogen hjælp for mine holdkammerater. Tværtimod ville de nok bruge kræfter på at hjælpe mig med dunke og alt muligt lort. Jeg ville bare grave hullet endnu dybere.«

Kasper Asgreen var medtaget, allerede inden Touren startede. Her ses han inden 2. etape. Bemærk de forslåede arme. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Kasper Asgreen var medtaget, allerede inden Touren startede. Her ses han inden 2. etape. Bemærk de forslåede arme. Foto: Asger Ladefoged

Kasper Asgreen skjuler sig ikke, når han skal tale om skuffelsen. Der er intet låg. Intet filter.

»Jeg havde godt set den komme, men selvfølgelig var det svært. Det gik bare den forkerte vej. Man kunne have udskudt mit exit af Touren, men for hvad? Jeg var ikke kommet igennem alligevel.«

Da Kasper Asgreen udgik, forklarede Quick-Step-boss Patrick Lefevere til B.T., at holdet havde valgt at trække danskeren ud af løbet. Ifølge Asgreen selv var det en fælles beslutning.

Men det er sådan set underordnet. For med tiden har den 27-årige koldingenser udviklet et såkaldt træthedssyndrom, der gør, at kroppen ikke kan holde til belastningen på cyklen.

Derfor er 2022 nu et lukket kapitel løbsmæssigt for Kasper Asgreen. Først til næste år vil han iføre sig et rygnummer igen.

Det hele startede med et uheld i Schweiz Rundt i midten af juni. Styrtet betød, at Quick-Step-danskeren igangsatte en kamp mod uret for at blive klar til Tour de France.

Her hjalp familien i stor stil. Det gør den altid, men især i denne periode krævede det meget af især danskerens kæreste, Gabrielle Pilote Fortin, der selv er cykelrytter.

»Jeg kunne ikke så meget selv. Der var meget travlt med to gange fys og to gange træning om dagen. Min kæreste havde meget af arbejdsbyrden derhjemme. Hun havde travlt, men det går begge veje, og var det omvendt, havde jeg gjort det samme.«

Kasper Asgreen stillede til start ved Tour de France. Her kører han enkeltstarten i København. Foto: Daniel Cole Vis mere Kasper Asgreen stillede til start ved Tour de France. Her kører han enkeltstarten i København. Foto: Daniel Cole

»Samtidig med, at jeg forsøgte at komme mig efter skaderne fra styrtet, var jeg udsat for psykisk stress i forhold til, om jeg ville blive klar til Touren,« forklarer Kasper Asgreen.

»Og så startede Touren ovenikøbet i Danmark. Det var spændende og med en masse tilskuere, og der har været en masse input, der har gjort, at mine stresshormoner i kroppen er blevet sendt højt op. Det holder én kørende, men problemet er, når de falder igen. Så giver det bagslag i kroppen.«

Selvom det kan virke overraskende, var det ikke en fejl at presse kroppen for at blive klar til Tour-starten i Danmark. For alt gik den rigtige vej.

Som dagene gik, så Asgreens form bedre og bedre ud, og planen var, at han ramte en formtop ved anden uge af Tour de France.

Men i stedet for at bygge korthuset op begyndte det hele at ramle. Det blev værre dag for dag. Og den ellers sejrsvante rytter kørte om overlevelse i stedet for triumfer.

»Vi finder nok aldrig ud af, hvad der præcis er skyld i denne her skade,« siger Asgreen.

Som han tidligere har fortalt til B.T., fortryder han alligevel ikke, at han stillede til start i verdens største cykelløb.

»Tænk på det omvendte scenario. Tænk, hvis det var gået godt med genoptræningen, jeg havde valgt ikke at starte Touren, og jeg så havde stået en uge inde i løbet og tænkt: 'Fuck, jeg skulle have kørt'.«

For første gang i karrieren måtte danskeren udgå af Tour de France. Men da det skete, var han formentlig ikke klar over, at der blev sat et kedeligt punktum på sæsonen.

Nu er virkeligheden den, at han ikke er i stand til at gøre det, han holder allermest af.

»Sådan er det. Jeg sætter mig ikke ned og surmuler eller bliver frustreret, det bliver det ikke bedre af,« siger han.

I disse uger cykler Kasper Asgreen ikke. Belastningen på kroppen skal være så lav som mulig, indtil den er helet og kan presses igen.

Kasper Asgreen (forrest) ramte aldrig niveauet under Tour de France. Han måtte trække sig efter 8. etape. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Kasper Asgreen (forrest) ramte aldrig niveauet under Tour de France. Han måtte trække sig efter 8. etape. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Men uvisheden er stor, og det er uvist, hvor lang tid der går.

»Jeg bliver hurtigere træt. Jeg vågner ikke om morgenen og er træt. Men der er bare ikke lige så meget overskud i kroppen til at lave alt muligt.«

For at gøre ondt værre kommer skaden efter én lang, skuffende sæson. Det har Kasper Asgreen aldrig lagt skjul på.

Efter adskillige år med store triumfer, herunder den episke sejr i Flandern Rundt, er sejrsblokken anno 2022 en blank side. Det er første gang i årevis.

»Ingen tvivl om, at det ikke var det, jeg havde håbet på,« fastslår Kasper Asgreen.

»Mange ryttere har svært ved at vinde igen efter at have vundet store cykelløb. Man bliver markeret på en anden måde i feltet. Det har jeg oplevet. Nu skal jeg finde ud af, hvordan jeg kan vinde løb alligevel.«

»Man lærer noget, hver gang man kører et løb. I år har jeg lært noget om den måde, jeg skal vinde på. For det, vi har prøvet, har ikke virket. Nu må vi prøve noget andet.«

Har du lært noget om dig selv i modgangen?

»Nej. Der er også skuffende resultater, når det går godt. Ellers ville jeg vinde på alle løbsdage, jeg har. Som cykelrytter bliver man god til at tabe. Man taber mere, end man vinder.«

Nu ser Kasper Asgreen frem mod 2023, hvor han burde være klar fra start. På trods af nedturen glæder han sig over, at livet har givet ham endnu et år, hvor han har levet af at cykle.

Derfor afviser han det også pure, da han bliver spurgt om, hvorvidt det har været hårdt.

»Nej. Det er hårdt at leve i krig i Ukraine eller at være et barn i Afrika, der sulter,« siger Kasper Asgreen.

»Jeg har lært af det her år, men hårdt er noget andet. Det er ikke hårdt at være cykelrytter.«