Kasper Asgreen har praktisk talt været død og tilbage igen.

De seneste år har den danske superstjerne lignet en skygge af sig selv med en voldsom skade, der åd ham op indefra, manglende resultater og stresslignende tilstande, der fik ham til at ligne en anonym rytter.

Derfor var det formentlig de færreste, der havde regnet med ham som et af Danmarks stærkeste kort ved årets VM i Skotland.

Men alt blev vendt på hovedet på et døgn fra 20. juli, hvor Kasper Asgreen først sejrede på 18. etape af Tour de France og var seks centimeter fra at gentage succesen dagen efter.

Kasper Asgreen vandt 18. etape af Tour de France. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

»Det er sådan i cykelsporten, at hårdt arbejde ofte betaler sig. Men jeg synes også, at cykelryttere er gode til at sige: 'Fuck mand, jeg har arbejdet hårdt for det her, og jeg har fortjent at være her.' Det prøver jeg i hvert fald selv at sige til mig selv,« fortæller Kasper Asgreen til B.T. inden søndagens VM-løb med start i Edinburgh, hvor han og Mads Pedersen er de danske kaptajner.

»Med det mindset synes jeg, at det er nemmere at tage alle træningstimerne på landevejene. Det gør dem sjovere, fordi det virker, og det er det værd, synes jeg. Jeg var aldrig rigtig i krise over den tid, hvor det ikke spillede for mig.«

Sidste gang Kasper Asgreen løftede armene i vejret ved et linjeløb inden Touren var … ved monumentet Flandern Rundt i 2021.

En lang tørkeperiode for en rytter af danskerens kaliber.

Danske VM-resultater 2018: 7.-plads til Michael Valgren

2019: Mads Pedersen bliver verdensmester

2020: Jakob Fuglsang bliver nummer fem

2021: Michael Valgren snupper bronzemedaljen

2022: Mattias Skjelmose bliver nummer 10

Faktisk er der en helt særlig grund til, at den 28-årige koldingenser er lykkelig over, at sejren kommer i år. En særlig detalje, der gør ham ekstra lykkelig.

Det afslører han over for B.T.

»Jeg har kontrakt med Quick Step til og med 2024. Derfor synes jeg, det er rart, at den sejr kommer i år og ikke næste, for så får man et ry som kontraktårsrytter, og det har absolut ingenting med det at gøre,« lyder det fra Asgreen.

Begrebet kontraktårsrytter dækker over en rytter, som er inde i sit sidste kontraktår med sit hold og derfor kæmper for at score en ny, gylden aftale.

For den slags ryttere luner en sejr selvfølgelig gevaldigt i jagten på en ny kontrakt, men det er heldigvis ikke tilfældet for Asgreen, der altså fik hul på bylden i sit næstsidste kontraktår.

»Den del har betydet rigtig meget for mig. At jeg kunne komme tilbage, uden at det var med pistolen for panden, fordi jeg skulle køre efter en ny kontrakt, men at jeg kunne komme tilbage, fordi jeg ville fucking tilbage. Det har været min motivation hele tiden.«

