Cykelhold er nødt til at vælge mellem Tour de France og VM i enkeltstart på grund af coronakrisen.

Verdens bedste cykelryttere får mildest talt travlt i den anden halvdel af 2020.

Og den sammenpressede kalender som følge af coronakrisen tvinger hold og ryttere til at vælge mellem at køre Tour de France og VM i enkeltstart.

Finaleetapen til Champs-Élysées i Paris køres nemlig samme dag - 20. september - som det individuelle verdensmesterskab i tidskørsel.

Det er ikke en optimal situation, påpeger tempospecialisten Kasper Asgreen, der til daglig kører for Quick-Step.

- Det synes jeg da er utrolig ærgerligt. Det tvinger jo rigtig mange ryttere og hold til at vælge, siger Kasper Asgreen til TV2 Sport.

- Det står mellem to rigtig vigtige cykelløb. Der er mange af topnavnene, der ikke kan deltage i enten det ene eller det andet.

Ifølge TV2 er det ikke tilladt at stå af i et løb og køre et andet løb på samme tidspunkt, medmindre der er givet dispensation fra det løb, rytteren kunne have færdiggjort.

Asgreen ved endnu ikke, om han skal køre Tour de France. Men meget tyder på det, og Asgreen har forberedt sig til begge løb.

Danmarks landstræner, Anders Lund, siger til TV2 Sport, at han håber, at enkeltstarten bliver skubbet til onsdag, så flere af verdens bedste temporyttere får mulighed for at deltage.

25-årige Kasper Asgreen startede sæsonen flot ved at vinde det belgiske endagsløb Kuurne-Bruxelles-Kuurne og viste sig også frem med en tredjeplads på enkeltstarten i Paris-Nice. Den blev vundet af landsmanden Søren Kragh Andersen.

Cykelsæsonen genstarter på højeste niveau 1. august, hvor Strade Bianche - første World Tour-løb efter coronapausen - køres.

/ritzau/