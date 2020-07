GP Cycliste de Quebec og GP Cycliste de Montréal er blevet aflyst af sundhedsmæssige årsager.

De to World Tour-cykelløb Grand Prix Cycliste de Quebec og Grand Prix Cycliste de Montréal er blevet aflyst af sundhedsmæssige årsager.

Det oplyser arrangøren, GPCQM, i en pressemeddelelse torsdag.

Løbene skulle være kørt henholdsvis den 11. og 13. september.

- Arrangøren har konkluderet, at det ville være umuligt at opfylde alle de sundhedsmæssige og operationelle foranstaltninger, der er nødvendige for at kunne garantere et sikkert miljø for alle involverede under den igangværende coronapandemi, lyder det i pressemeddelelsen.

/ritzau/