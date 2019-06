Når danmarksmesterskaberne i cykling i dag åbner med enkeltstarterne, bliver det med ekstra skærpet sikkerhed omkring rytterne.

Det fortæller DM's løbsarrangør, Willy Frederiksen, til B.T.

Årsagen til den øgede fokus på sikkerheden skal findes i den forfærdelige ulykke, under et cykelløb i Odder d. 31. maj, der kostede den bare 18-årige Andreas Byskov Sarbo livet.

»Siden ulykken oppe i Odder, hvor Andreas mistede livet, har vi øget sikkerheden med cirka 50 procent,« siger Willy Frederiksen.

Helt konkret betyder det, at rytterne på dagens enkeltstarter bliver mandsopdækket af politiet.

»Der kører ikke én rytter ud fra startrampen i dag, som ikke har en politimotorcykel ude foran. Vi har sat ekstra poster og skilte op, og jeg ved, at politiet har en kommandocentral, hvor de er meget opmærksommme på, hvad der kommer til ske i dag,« fortæller Willy Frederiksen.

Men selvom sikkerheden bliver optimeret, så skræmmer det stadig Willy Frederiksen, når han ser, hvilken tendens der er udviklet nogle steder på de sociale medier.

»Det værste, jeg har oplevet i de her Facebook-tråde, var da jeg så, at der var en eller anden streetrace klub, som ville give point, hvis man ramte en cykelrytter med sidespejlet,« siger Willy Frederiksen.

Og netop den tone var også noget, som den forsvarende danske mester i linjeløb, Michael Mørkøv, reagerede på kort efter den grufulde ulykke i Odder.

»Jeg bliver altså decideret skræmt over de mange mennesker, der her på Facebook kan finde på at kommentere på en ung mands tragiske dødsfald med henvisning til, at 'vi' cykelryttere selv er ude om det,« skrev Michael Mørkøv blandt andet i sit Facebookopslag.

DM i cykling afvikles i Esbjerg fra torsdag til søndag og skydes i gang med U19 pigernes enkeltstart i dag klokken 14.30.

Eliteherrerne runder enkeltstartsdagen af, når deres kamp mod uret starter klokken 17.