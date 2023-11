Mark Cavendish og Michael Mørkøv bliver et makkerpar på landevejene, når cykelsæsonen starter igen.

De to blev genforenet i begyndelsen af oktober.

En genforening, der nu får den tidligere cykelrytter Lance Amstrong, til at tro grobund for en ny succes for Cavendish, der ved næste års Tour de France jagter sin 35. etapesejr.

Det fortæller Armstrong sammen med George Hincapie og JB Hager i sin podcast 'THEMOVE'.

»Han (Mark Cavendish, red.) har rekrutteret sin favorittræner fra Quick-Step, hvilket for ham var et stort selvtillidsboost. Han har også fået Mørkøv på sit hold. Han har midlerne, som han skal bruge og opbakningen som han har brug for endnu mere denne sæson,« lyder det i podcasten fra JB Hager, der afbrydes af Armstrong med en kæk hyldest til danskeren:

»Mørkøv er en snigmorder. Hvis han bare er en brøkdel af, hvad han har været før i tiden, det kan blive hans gyldne billet.«

Ifølge værtstrioen spiller det en klar rolle, at Cavendishs kasakhiske hold Astana har hentet forstærkninger.

I begyndelsen af oktober kom det nemlig frem, at den danske cykelstjerne Michael Mørkøv skifter til Astana på en etårig kontrakt.

»Mark Cavendish er en mand med motivation og den eneste motivation, som han har for at forsætte i cykelverden, er at slå den rekord og vinde hans sidste etape i Tour de France,« siger George Hincapie.

Ud fra ruten ved næste års Tour de France mener de tre værter i THEMOVE, at Cavendish allerede kan nå sin 35. etapesejr på tredje etape.

