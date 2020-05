Det vakte opsigt, da Lance Armstrong pludselig stod ved Jan Ullrich side midt i tyskerens store offentlige sammenbrud.

Nu knap to år senere fortæller den amerikanske doping-gigant, hvorfor han drog til Tyskland og viste sin opbakning

Ifølge Cyclingnews sker det i andet og sidste afsnit af ESPN-dokumentaren 'Lance', der bliver sendt på amerikansk tv søndag. Her langer seriens hovedperson nemlig ud efter den forskelsbehandling, som mange dopingdømte ryttere er udsat for i deres hjemlande.

Det sker i en længere svada, hvor kritikken går på, at nogle ryttere hyldes på trods af dopingdom, mens andre forfølges - som eksempelvis Lance Armstrong selv.

Han lægger ud med at skyde efter Ivan Basso, der blev udelukket fra Tour de France i 2006, da han kørte for Bjarne Riis.

»Italien glorificerer Ivan Basso, idoliserer ham, stiller ham op på en piedestal, giver ham arbejde, inviterer ham til løb, putter ham på tv. han er ikke anderledes end os andre. Men de vanærede Marco Pantani, de ødelagde ham i medierne, de sparkede ham ud af sporten, og nu er han fucking død,« siger Lance Armstrong, der dog langtfra er færdig her:

»Tyskland idoliserer Erik Zabel, Rolf Aldag, giver dem arbejde, putter dem på tv, inviterer dem til løb, sætter dem på podiet. Men de vanærer, ødelægger og fucking smadrer Jan Ulrrichs liv. Hvorfor?« fortsætter Lance Armstrong, der nu nærmer sig pointen:

»USA idoliserer, glorificerer, tilbeder George Hincapie, inviterer ham til løb, giver ham arbejde, køber hans lort. Og de vanærer og ødelægger mig. Det var derfor, at jeg tog derover (til Jan Ullrich, red.). Fordi det er fucking bullshit.«

Jan Ullrich fotograferet i forbindelse med en retssagen, hvor overfaldet på den prostituerede blev behandlet. Foto: ENNIO LEANZA Vis mere Jan Ullrich fotograferet i forbindelse med en retssagen, hvor overfaldet på den prostituerede blev behandlet. Foto: ENNIO LEANZA

Det var i 2018, at Jan Ullrich i fuld offentlighed brød sammen.

Her kunne han først fortælle, hvordan hustruen havde forladt ham med børnene, og så eskalerede det hurtigt.

Siden fulgte beretninger om et stort misbrug af alkohol og stoffer, en anholdelse efter et uvelkomment besøg hos naboen på den spanske ø Mallorca samt det store lavpunkt med overfaldet på en prostitueret.

Det var herefter, at Lance Armstrong besøgte Jan Ullrich i Tyskland. De to var hårde rivaler i Tour de France for snart 20 år siden.