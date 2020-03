Johan Bruyneel er tidligere cykelrytter, men mest af alt kendt som sportsdirektøren, der fulgte Lance Armstrong under de kontroversielle Tour de France-sejre.

Amerikanerens omfattende og systematiske brug af doping var ingen hemmelighed for Johan Bruyneel, fortæller han ærligt i et interview med Cycling Opinions.

»Jeg var eksemplet på en, som var på verdens top på et tidspunkt, men som faldt ned igen med gevaldig fart. Jeg faldt meget langt ned. Så når man til den konstatering, at man er alene i verden,« siger den 55-årige Bruyneel.

Ifølge belgieren har hele forløbet kostet ham hans ægteskab, selvom han ikke entydigt forklarer, at han fortryder at have været en del af Armstrongs dopingprogram.

Johan Bruyneel og Lance Armstrong under amerikanerens Tour de France-sejr i 2003. Foto: STR Vis mere Johan Bruyneel og Lance Armstrong under amerikanerens Tour de France-sejr i 2003. Foto: STR

»Om jeg fortryder doping? Det er er meget svært spørgsmål. Det, jeg fortryder mest, var vores arrogance og opførsel. Jeg tror, at doping var uundgåelig og måske stadig er det,« forklarer Johan Bruyneel, der var sportsdirektør på US Postal-holdet fra 1999-2007, inden han fulgte Lance Armstrong på Astana og dernæst RadioShack.

Samtidig genkender han ikke folks opfattelse af Lance Armstrong som værende eksempelvis arrogant. Amerikaneren hjalp Bruyneel gennem de hårde stunder, hvor alt virkede fortabt.

»Nogle gange har jeg følelsen af, at jeg virkelig var i et dybt hul, og at jeg aldrig ville komme ud af det. Jeg fik medicinsk hjælp, både psykisk og fysisk i hele den tid. Engang var der en, der fortalte mig, at det var et mirakel, at jeg kunne holde det ud,« siger Johan Bruyneel.

Lance Armstrong nåede at samarbejde med Bruyneel under samtlige af sine Tour de France-sejre fra 1999-2005. Amerikaneren har dog indrømmet, at han var dopet under samtlige sejre, som sidenhen er blevet frataget.