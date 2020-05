Dokumentaren om Lance Armstrong er end ikke sendt på tv, før den skaber overskrifter.

Og den fire timer lange fortælling om den syvdobbelte Tour de France-vinder, der fik frataget sine sejre på grund af dopingmisbrug, løfter sløret for en del.

En af de mere opsigtsvækkende kapitler i fortællingen handler om Lance Armstrongs barndom.

»Det er et mirakel, at jeg ikke er massemorder,« siger Lance Armstrong, når han tænker tilbage på sin barndom, skriver The Guardian i en anmeldelse af dokumentaren.

Det er her, at Lance Armstrong fortæller om en barndom, hvor moderen Linda Armstrong Kelly kun var 17 år, da hun fik sønnen og hurtigt blev ladt alene med Lance, da hans biologiske far ikke var en del af opvæksten.

I stedet fandt hun sammen med stedfaderen Terry Armstrong, der også har en rolle i dokumentaren.

»Lance ville ikke være den mester, han er i dag, uden mig, for jeg drev ham frem. Jeg drev ham frem som et dyr,« siger stedfaderen i dokumentaren.

Og hvad vil det så sige?

»Han bankede mig sønder og sammen,« siger Lance Armstrong.

Terry Armstrong fortæller også, at han gik meget op i striks disciplin, og at han 'ikke viste ham den kærlighed, som jeg burde have', som han siger ifølge Chicago Sun Times.

Dokumentaren om Lance Armstrong kommer også ind på meget andet, og Armstrong fortæller blandt andet om de mange år, hvor han løj om at have benyttet sig af doping.

Det havde ellers stået på i adskillige år, men selv her mange år efter er der ikke mange undskyldninger fra den nu 48-årige amerikaner. Det kan amerikanerne se på søndag, når første afsnit af de i alt to i 'Lance' vises på ESPN.