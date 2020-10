Den 5. august 2020 er en dato, cykelrytteren Florian Sénéchal altid vil huske.

Det var dér, hans holdkammerat Fabio Jakobsen strejfede døden i en mareridtsulykke på første etape af Polen Rundt.

Sprinteren smadrede ind i en række barrierer til allersidst på etapen, og første mand til at tage sig af ham var netop den franske holdkammerat.

»Det mest frygtelige for mig var, at jeg ikke kunne genkende ham, hans ansigt var helt ødelagt, og jeg anstrengte mig for at kigge ham i øjnene (...) minutterne føltes uendelige,« siger Florian Sénéchal i et stort interview med franske L'Équipe.

Fabio mistede blod, rigtig meget blod. Jeg forstod med det samme, at han var ved at blive kvalt. Florian Sénéchal om den frygtelige dag

Den 27-årige Quick-Step-rytter var den første, der tog sig af Fabio Jakobsen efter styrtet. Hollænderen har siden forklaret, at det var Sénéchals heltemodige indsats, der gjorde, at han ikke blev kvalt i sit eget blod.

Sénéchal reddede hans liv. Han så Jakobsen ligge på asfalten, mens en fotograf, der blev ramt af Jakobsen og havde mistet bevidstheden, lå ved siden af ham.

Rytteren mistede rigtig meget blod, da Sénéchal løftede hans hoved roligt, så blodet ikke løb op til hjerne, lunger eller fordøjelsessystemet.

Fabio Jakobsen, der i dag intet kan huske fra dagen, svævede i timerne efter styrtet mellem liv og død. Men han kom sig og er lige nu i genoptræning.

Fabio Jakobsens skæbnesvangre styrt. Det er hans cykel, der ses yderst til venstre. Foto: ANDRZEJ GRYGIEL Vis mere Fabio Jakobsens skæbnesvangre styrt. Det er hans cykel, der ses yderst til venstre. Foto: ANDRZEJ GRYGIEL

For franske Sénéchal var oplevelsen så stort et chok, at han ikke kunne sove i flere nætter.

Ingen vidste, om Fabio Jakobsen ville overleve. Det gjorde han heldigvis.

»Jeg var meget traumatiseret over det, jeg oplevede, men især at se Fabio i den tilstand med et ansigt, der ikke var et ansigt længere. Det så ud, som om han havde fået en granat lige i ansigtet. Jeg tænkte på, hvordan han ville kunne spise og trække vejret,« fortæller Florian Sénéchal.

Siden er det dog gået bedre for franskmanden, som vandt Druivenkoers-Overijse sidst i august og blev nummer to i Gent-Wevelgem i søndags efter den danske vinder Mads Pedersen. De to skal dyste igen søndag, når der køres Flandern Rundt.

4 years together and counting , thank you for taking care of me especially in this difficult period. My last surgery went well and right now the main focus is to let the transplanted bone heal. Both my hip and mouth are painful but day by day I am progressing. pic.twitter.com/1oAjNTWO1z — Fabio Jakobsen (@FabioJakobsen) October 14, 2020

Fabio Jakobsen har til gengæld stadig rigtig mange måneders heling og optræning foran sig. Hollænderen, der blot havde en tand tilbage i munden efter styrtet og fik 130 sting i ansigtet, endte også med en smadret kæbe, en beskadiget gane, lammede stemmebånd og en slem hjernerystelse.

Det kan du læse mere om her.

Onsdag kom det hidtil seneste nyt fra hollænderen, som delte et billede på sociale medier, hvor han står med sin kæreste i anledningen af deres fire-års dag. Billedet er dog fra før styrtet.

»Min sidste operation gik godt, og nu er det største fokus at lade den transplanterede knogle hele. Både min hofte og mund gør ondt, men dag efter dag går det fremad,« skriver Fabio Jakobsen.