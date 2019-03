Annika Langvad var i tvivl om, hvorvidt hun overhovedet kunne fuldføre Stade Bianche, men det endte lykkeligt.

Mens Jakob Fuglsang var dybt skuffet over sin andenplads i lørdagens nyklassiker Stade Bianche, så var der anderledes dansk glæde på kvindesiden.

34-årige Annika Langvad blev tidligere lørdag toer i kvindernes udgave af Stade Bianche, og det var et stort resultat for Boels-Dolmans-rytteren.

Før indeværende sæson skrev hun kontrakt med holdet og valgte dermed at gå efter både mountainbike- og landevejsløb, efter at hun tidligere i karrieren har fokuseret mest på mountainbike.

- Jeg er i chok. Det er mit første løb på dette niveau, hvis man ser bort fra VM, som jeg kørte sidste år. Jeg kan ikke tro det. Det er bare sindssygt. Det var sådan et hårdt løb, siger Langvad til løbets hjemmeside.

På et tidspunkt af løbet var Langvad nervøs for, om hun magtede at køre det helt til ende.

- Jeg spekulerede på, hvordan jeg skulle gennemføre løbet. Jeg har meget lidt erfaring med dette. I sidste ende arbejdede mine holdkammerater heroisk.

- De ofrede sig for mig. Jeg følte, at det var et stort ansvar på mine skuldre i mit første landevejsløb med mit hold, siger Langvad.

Hun forklarer, hvad der motiverede hende i afslutningen, hvor kun Annemiek van Vleuten var bedre.

- Da jeg skulle op ad den sidste stigning med Katia Niewiadoma, så tænkte jeg på alt det arbejde, mine holdkammerater havde gjort for at føre mig derop, så jeg gav den bare alt. Jeg er så glad, siger hun.

/ritzau/