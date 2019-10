I 2020 vil Annika Langvad hellige sig mountainbiken, selv om hun har haft en stor sæson på landevejen.

Den seksdobbelte mountainbikeverdensmester Annika Langvad har i år kørt sin første sæson på landevejen, men der har ikke ligefrem været tegn på startvanskeligheder.

Som medlem af det stærke hold Boels-Dolmans har hun deltaget i fem store endagsløb og er tre gange endt blandt de fire bedste.

Alligevel parkerer 35-årige Langvad nu landevejscyklen for at hellige sig mountainbiken fuldt ud.

- Boels var egentlig ganske åbne for, at jeg kunne få plads på holdet. Det var op til mig at vælge, hvad jeg ville.

- Baseret på erfaringer fra i år vil jeg fokusere på én disciplin. Jeg overvejede, hvad jeg ville, men har så valgt at køre mountainbike 100 procent, siger Annika Langvad, der i år har forsøgt at finde tid til begge discipliner.

I 2020 er der OL på programmet, og det er et mål for rytteren, der stiller op i mountainbike. Men det er ikke derfor, hun har fravalgt landevejen.

- Nej, egentlig ikke. Det er mere baseret på erfaringer fra i år.

- Det er rigtig svært at køre to discipliner på allerhøjeste niveau.

- Jeg kan også mærke, at det er svært at have energi nok til at præstere på flere fronter på den måde, konstaterer Langvad.

På den korte, men imponerende resultatliste for i år er højdepunkterne en andenplads i Strade Bianche, en tredjeplads i La Fleche Wallonne og en fjerdeplads i Amstel Gold Race.

- Det er gået over al forventning. Det er en privilegeret situation at være i at kunne vælge frit på alle hylder.

- Det har været en helt vild stor oplevelse at køre på landevejen og være med til at præge de løb i det omfang, jeg har gjort. Det ville jeg bestemt ikke være foruden, siger silkeborgenseren.

At hun næste år udelukkende fokuserer på mountainbike, betyder dog ikke nødvendigvis, at hun har sagt definitivt farvel til landevejscykling.

- Det kan jeg slet ikke sige noget om endnu. Jeg tager det meget fra sæson til sæson.

/ritzau/