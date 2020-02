Måneders konflikt og drama ser nu ud til at være ovre.

Storholdet Movistar har omsider annonceret, at man ophæver kontrakten med en af holdets profiler, Andrey Amador.

Det skriver det spanske hold på Twitter.

»Movistar Team annoncerer tirsdag, at man er nået til enighed med Andrey Amador om at opsige kontrakten mellem de to parter. Vi ønsker Andrey alt det bedste i fremtiden efter 11 succesfulde år sammen. Tak.«

Andrey Amador ved Giro d'Italia i 2019. Foto: LUK BENIES Vis mere Andrey Amador ved Giro d'Italia i 2019. Foto: LUK BENIES

Allerede sidst på året i fjor lagde Amador ikke skjul på, at han ville forlade Movistar for at skrive kontrakt med et andet af feltets storhold, Team Ineos.

»Selvfølgelig vil jeg til Team Ineos,« sagde han i december til hjemmesiden Joan Seguidor.

»Jeg har brug for nye mål og ambitioner.«

Andrey Amador har blandt andet en etapesejr ved Giro d'Italia og en samlet fjerdeplads på cv'et.