Den danske cykelrytter Andreas Kron skal køre Tour de France.

Det bekræfter Lotto-Soudal-holdets sportsdirektør Mario Aerts til TV 2 Sport inden søndagens 8. etape i Schweiz Rundt.

Aerts er dog klar i mælet, da han bliver spurgt ind til, hvad han forventer sig af 24-årige Kron.

»Ikke klassement. Det er helt sikkert. Vi vil gerne have, at han viser sig på de hårde etaper, på udbrudsetaper. Mest på det område forventer vi noget af ham. Ellers skal han hjælpe, hvor han kan, fordi vi kører for Caleb Ewan. Det er det første mål: At vinde allerede i Danmark i en spurt. Det er selvfølgelig det første mål, og så vil der senere i Touren være muligheder for Andreas,« siger han.

Kron har tidligere vundet 5. etape i Luxemborg Rundt i 2020, 1. etape i Catalonien Rundt i 2021 og 6. etape i Schweiz Rundt i 2021.

Og nu tager danskeren altså endnu en sejr ved Schweiz Rundt – godt nok ikke på papiret, men mon ikke, at Kron kan 'nøjes' med udtagelsen til årets Tour de France, der som bekendt starter i København den 1. juli.

Kron har da også vist sig flot frem ved dette års Schweiz Rundt, som slutter i dag. Her havde danskeren løbets ungdomstrøje til og med 6. etape, hvor han mistede den til colombianske Sergio Higuita.

Den gode nyhed varmer ovenpå en hektisk uge, hvor flere ryttere er blevet ramt af den coronasmitte, der netop nu hærger de forskellige løb – især Schweiz Rundt.

Derudover styrtede danske EF Education-EasyPost-rytter Michael Valgren også søndag, hvilket har resulteret i, at han ikke stiller op til Tour de France.

»De er på hospitalet nu, og han er ved at blive undersøgt. Umiddelbart er han o.k. Han har ikke slået hovedet og har ingen indre blødninger. Selvfølgelig har det været et slemt styrt, men vi ved ikke, hvor slemt det ellers står til. Der går lidt lang tid med røntgen og franske hospitaler – og de er vidst også kørt ret langt. Men han er i gode hænder,« har sportsdirektør Matti Breschel sagt til B.T.