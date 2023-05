Det er ikke unormalt, at cyklister og bilister ryger i totterne på hinanden, men i Andorra har hadet nået så svimlende højder, at det matcher de tilstødende Pyrenæer-spidser.

Årsagen er influenceren og provokatøren Xavi Caballol – kendt på sociale medier under navnet ‘Ferrariman’ – der har gjort det til sit varemærke at tilsvine, irritere og sågar direkte true cyklister.

I sin muskelbil har han ad flere omgange uploadet videoer på Instragram og TikTok, hvor han – til stor irritation for sit ønske om uspoleret kørsel – er i nærkontakt med de tohjulede på Andorras krogede bjergveje.

Der findes endda en video, hvor ‘Ferrariman’ står ud af bilen og direkte truer en motionist – og på siden af andorranerens grå bil findes en morbidt erklæring, der nu får cyklister i både Andorra og Spanien til at rase.

‘Ferrariman’ fører simpelthen – via påklistrede mærker – løbende regnskab med antallet af døde eller voldsomt tilskadekomne cyklister i ulykker, skriver spanske El Desmarque.

Krigen mellem Xavi Caballol og cyklisterne har stået på i månedsvis og har tidligere resulteret i, at influenceren har fået udøvet hærværk mod sin bolig og bilpark af ukendte gerningsmænd.

Ifølge AraAndorra er også prominente cykelryttere i infight med den berygtede sportsvognschauffør. Mediet fortæller, at ‘Ferrariman’ – efter eget udsagn – er blevet overfuset af Nairo Quintana på en lokal restaurant.

Nu raser Xavi Caballol over, at de lokale myndigheder har valgt at lægge sagen ned uden at sigte den vævre colombianske rytter for ‘overfaldet’.

Midt i den massive modvind erklærer ‘Ferrariman’ nu, at hans handlinger og provokationer kun er ment for sjov.

»Jeg laver sjov med cyklister, men jeg kunne aldrig drømme om at ønske, at de kom til skade eller mistede livet,« siger han i et statement på sociale medier.

Ferrarimans Instagram-konto er nu blevet spærret.

Den melding kommer, efter lokale myndigheder undersøger muligheden for at rejse tiltale mod ‘Ferrariman’ på baggrund af de kontroversielle videoer, han tidligere har uploadet.

Det er ikke første gang, at myndighederne i Andorra blander sig i ‘Ferrarimans’ tvivlsomme optræden. I 2022 strammede de lovgivningen, efter influenceren havde publiceret flere videoer på sociale medier, hvor han filmer sig selv under kørslen.

Det medførte vrede og bestyrtelse, men intet matcher den nuværende stemning i Andorra og i cykelkredse i nabolandet Spanien, hvor flere cyklister og turister nu har udtrykt ønske om at boykotte Andorra, indtil ‘Ferrariman’ er blevet straffet for sin truende opførsel.

Straffet er influenceren allerede blevet på sociale medier. I hvert fald er hans officielle Instagram-konto blevet lukket.