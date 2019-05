Cykelrytteren Matti Breschel deltager i Giro d'Italia, bekræfter hans hold, Education First.

Tre danskere stiller til start, når sæsonens første grand tour-løb, Giro d'Italia, begynder på lørdag.

Onsdag aften bekræftede det amerikanske hold Education First således, at Matti Breschel er udtaget til etapeløbet.

- Jeg vidste, at der var en ledig plads, så jeg rakte hånden op. Jeg ønskede virkelig at køre endnu en grand tour. Det er nogle år siden sidste, så jeg tænkte, at det var på tide, siger Breschel i en pressemeddelelse.

Den 22-årige Mikkel Honoré skal også køre det italienske løb, bekræftede hans hold, Quick-Step, på sin hjemmeside tirsdag.

Også Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott) er blevet meldt klar til Giroen af sit hold.

Løbet indledes med en kort enkeltstart i Bologna og slutter i Verona 2. juni.

