Wout van Aert fulgte onsdagens sejr på enkeltstart op med at vinde 5. etape torsdag - denne gang i en spurt.

Wout van Aert er flyvende i det franske cykelløb Critérium du Dauphiné.

Onsdag vandt Jumbo-Visma-rytteren, da der blev kørt enkeltstart, og torsdag tog den 24-årige belgier så endnu en sejr, da han på 5. etape sejrede igen efter en massespurt.

Etapen ændrede ikke noget i toppen af det samlede klassement.

Her fører Adam Yates stadig med fire sekunder ned til Dylan Teuns på andenpladsen. Tejay van Garderen er seks sekunder efter Yates på tredjepladsen, mens Jakob Fuglsang fuldender top-4. Danskeren er syv sekunder efter den førende brite.

Til gengæld hopper Wout van Aert, der kører i løbets pointtrøje, med sin sejr fire pladser op i klassementet, hvor han nu indtager femtepladsen med 20 sekunder op til Yates.

En trio af udbrydere slap afsted forholdsvis tidligt på torsdagens etape, men fik aldrig rigtig lov til for alvor at skabe stor afstand til feltet.

Her var sprinterholdene nemlig opsatte på, at det hele skulle ende i spurt til sidst, så Yoann Bagot, Stéphane Rossetto og Alessandro De Marchi i front blev holdt i kort snor.

I takt med at målstregen nærmede sig, så det mere og mere svært ud for de tre udbrydere, og med blot cirka to kilometer tilbage var det slut.

De Marchi forsøgte kort forinden, at feltet indhentede dem, at stikke af uden held. Det fik så Edvald Boasson Hagen og Philippe Gilbert til at prøve, og de to stærke ryttere så ud til at kunne snyde sprinterholdene, men deres korte eventyr sluttede med 400 meter tilbage.

Så skulle det hele afgøres i en massespurt, og her viste Wout van Aert, at han er i forrygende form for tiden, da han kørte over stregen som den første foran Sam Bennett og Julian Alaphilippe.

Danske Mads Würtz Schmidt, der kører for Katusha, blev nummer ti.

/ritzau/