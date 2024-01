En tragisk sag chokerer Australien i disse dage.

Nytårsaftensdag mistede cykelrytteren Melissa Hoskins livet, efter hun dagen forinden var blevet kørt ned.

Ret så opsigtsvækkende er det hendes mand, den kendte cykelrytter Rohan Dennis, der er blevet tiltalt for at stå bag hendes død.

Han sad bag rattet i den bil, der forårsagede ulykken, hvoraf mange ting fortsat er uklare.

32-årige Hoskins var olympisk atlet, og kondolencerne er væltet ind, siden nyheden om hendes dødsfald blev offentligt kendt.

Dennis er sigtet for at have forårsaget sin kones død med 'hensynsløs og uforsvarlig kørsel, hvor han bragte hendes liv i fare.'

Han er blevet løsladt mod kaution.

Hoskins efterlader sig to små børn, og et Instagram-post fra juleaften blot dage inden sin død er gået viralt siden på en tragisk baggrund.

Her ser man hele familien samlet og glade.

Nu skal retten afgøre, om Dennis står bag sin kones død med vilje. Det kommer til at ske i marts, skriver australske medier.

Rohan Dennis er tidligere dobbelt verdensmester i enkeltstart og har kørt flere grand tours.

Han har i de seneste sæsoner været holdkammerat med danske Jonas Vingegaard på Jumbo-Visma-holdet.