Nul ryttere og to stabsmedlemmer er testet positive for coronavirus forud for Vuelta a Espana.

Sæsonens sidste grand tour-cykelløb, Vuelta a Espana, er tirsdag klar til at gå i gang med et samlet felt uden coronasmittede ryttere.

Mandag oplyser Den Internationale Cykelunion (UCI), at samtlige af løbets deltagere er testet negative for coronavirus inden det spanske etapeløb.

Derimod er to personer fra stabe omkring holdene testet positive. Det drejer sig om medarbejdere fra henholdsvis Bahrain-McLaren-holdet og Team Sunweb.

Det er resultatet af i alt 498 test, der blev foretaget søndag.

Giro d'Italia, der fortsat er i gang, har været hårdt ramt af coronasmitte.

Forholdsfavoritter som Steven Kruijswijk og Simon Yates blev tidligere i løbet testet positive, og deres respektive hold, Jumbo-Visma og Mitchelton-Scott, trak sig efterfølgende.

Derpå frygtede man for afviklingen af resten af løbet, men lørdag meddelte UCI, at der ikke var yderligere positive test, da man 15. og 16. oktober gennemførte ekstra test.

Giroen slutter på søndag, mens Vueltaen køres fra 20. til 8. november.

/ritzau/