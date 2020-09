»Sidste år var jo ret uvirkeligt, og det er stadig ret utroligt, at vi har en dansker, som er forsvarende verdensmester. Vi har lige kørt Touren med en dansker, der bar den ikoniske trøje.«

Christopher Juul-Jensen har stadig en smule svært ved at forstå, at Mads Pedersen har kørt rundt i den legendariske trøje med regnbuestriberne i et år.

For sidste år vandt han retten til at køre i cykelsportens måske mest prestigefulde trikot, og søndag går det løs igen. Slaget om VM-trøjen, som alle drømmer om, når de stiller til start.

»Den er det altoverskyggende mål for ryttere, som kører endagsløb. Den er noget helt specielt, og der er respekt om den trøje i en grad, som man ikke kan forestille sig. Det er en drøm for enhver cykelrytter,« forklarer den tidligere cykelrytter og nuværende kommentator Rolf Sørensen.

Trøjen har noget gyldent over sig. Michael Valgren

I år skal slaget stå ved racerbanen i italienske Imola, hvor det danske landshold for første gang i historien stiller op som forsvarende verdensmestre.

Mads Pedersen stiller ikke til start, da ruten ikke passer til hans kvaliteter, men det gør Michael Valgren til gengæld, der også havde sin andel i den danske sensation i fjor.

»Trøjen har noget gyldent over sig. De regnbuestriber, de er bare… mytiske og legendariske,« beskriver Michael Valgren.

»Alle kender VM-trøjen, og det er et kæmpe privilegium at køre om den. Det er en drengedrøm at vinde en etape i Touren og blive verdensmester. Alle kan relatere til at blive verdensmester.«

Forklaringen er sådan set ret enkel:

»I alle sportsgrene bliver der afholdt en form for VM. Hvis du vinder, ved alle bare, at du er verdens bedste. Det kæmper vi alle for.«

I år er det Astana-stjernen Jakob Fuglsang, der er Danmarks bedste bud på en sejr.

Selvom konkurrencen bliver hård, har Rolf Sørensen tiltro til den danske VM-kaptajn.

Mads Pedersen (tv.) har båret den ikoniske trøje i et år. Foto: TIM DE WAELE Vis mere Mads Pedersen (tv.) har båret den ikoniske trøje i et år. Foto: TIM DE WAELE

»Hvis Jakob er på plads, så er han jo en potentiel vinder og en del af de fem største favoritter. Sidder han med Wout van Aert eller Michal Kwiatkowski i finalen bliver det svært, men han er kørt fra dem før,« siger Rolf Sørensen.

»Hvorfor skulle han ikke kunne det igen, hvis han er på toppen?«

Når Fuglsang skal slide sig gennem 258 kilometer på den italienske asfalt med drømmen om at iføre sig de historiske striber, bliver han ikke alene.

Omkring sig får han Jonas Gregaard, Niklas Eg, Casper Pedersen, Mikkel Honoré, Jesper Hansen og altså Michael Valgren og Christopher Juul-Jensen.

»De skal nok sørge for ham, men det kommer an på ham. Det er ham, der skal gøre det færdigt,« siger Rolf Sørensen.

»De er gode, gedigne, stærke ryttere, som kan deres metier. De ved præcis, hvad de skal. Holdet er som sådan stærkt nok. Vi må se, hvor langt de kan holde. Jo længere, jo bedre.«