Cykelrytteren Alexander Kamp skifter til Trek-Segafredo, skriver holdet i en pressemeddelelse.

25-årige Kamp kører i øjeblikket for det danske hold Riwal Readynez, og han er med i etapeløbet PostNord Danmark Rundt, der onsdag begynder i Silkeborg.

Hos Trek bliver han holdkammerat med blandt andre landsmanden Mads Pedersen.

»Jeg er glad for at blive en del af et af de største hold i verden. Jeg kender Mads Pedersen ret godt, og han har fortalt mig, at holdet er rigtig godt organiseret.«

