Chris Froome får ikke meget hjælp til at genvinde den gule trøje, som han har været iført fire gange tidligere, når feltet ramte Champs Elysees og Paris. Tværtimod.

For den britiske Sky-kaptajn må finde sig i en del, når han kører Frankrig rundt på cykel. På 12. etape til Alpe d’Huez forsøgte en mand at slå ham og andre spyttede efter ham, og på dagens etape blev der så kastet flydende væske efter den firedobbelte Tour-vinder med godt to km tilbage af etapen.

Med 2,1 km igjen til toppen i Mende viser TV-bildene tydelig hvordan en tilskuer kaster flytende væske - neppe vann - mot Chris Froome. Geraint Thomas sa nettopp på pressekonferansen i Frankrike at han ikke vet hva det var snakk om. — andersKchristiansen (@VgNettAnders) 21. juli 2018

The French really are vermin. Pushing chris froome throwing liquid and spitting at him. Disgusting race of people. Absolutely no scruples. They are professional athletes mid event. Shouldn’t expect to be physically assaulted by skum. Saying that you riot when you win a World Cup — Dan (@dansmith3333) 21. juli 2018

Chris Froome er selv tavs, mens hans Sky-makker i den gule førertrøje ikke er videre begejstret over at skulle svare på spørgsmål om angreb igen.

»Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg er ikke overrasket. Vi har oplevet en del af det. Jeg ved ikke, hvad det var, men ja…,« sagde Geraint Thomas lettere opgivende.

Disgraceful scenes yet again against @chrisfroome @LeTour

You may or may not love someone but you cannot disgrace any sportsman like this.

Its disgusting how some of the spectators on the side of the road treat Chris Froome.

French police need to sort this out.#TDF2018 pic.twitter.com/Au3Z2FApc7 — Anil Agarwal (@rkl_anil) 21. juli 2018

Sky-holdet har været ekstremt udsat i årets Tour, efter Chris Froome blev undersøgt for misbrug af astmamedicinen salbutamol. En undersøgelse, der frikendte Froome. Men det ser ikke ud til, at de franske fans er helt enige i den frikendelse.