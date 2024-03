Eventyret startede i sommeren 2022, hvor drømmeskiftet endelig faldt på plads.

Og det hele startede også forrygende for Andreas Christensen i FC Barcelona, da han var med til at løfte LaLiga-trofæet i sin første sæson, men tiderne er vendt til det værre for den danske landsholdsstjerne og den catalanske storklub.

Ikke mindst efter projektet under klublegenden Xavi er faldet til jorden, og spanieren har meldt sit stop i klubben efter den indeværende sæson.

Cheftrænerens exit kommer dog slet ikke til at ændre på den danske stoppers fremtidsplaner. Det fortæller han i et interview til TV 2.

'AC' står noteret for 69 kampe for det danske A-landshold. Foto: Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere 'AC' står noteret for 69 kampe for det danske A-landshold. Foto: Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg skal ingen steder. Overhovedet ikke. Jeg vidste, hvad jeg gik ind til. Og jeg er stadig utrolig glad og kan ikke se andet for mig, end at jeg er her efter sommer,« siger 27-årige 'AC'.

Andreas Christensen har ellers langt fra kunne vide sig sikker på en startplads i bagkæden hos FC Barcelona.

Konkurrencen på danskerens position har været benhård fra start, og Ronald Araujo, Jules Koundé og Inigo Martinez har for eksempel i denne sæson gjort alt, hvad de kunne, for at holde danskeren på bænken.

Xavi synes dog at have genopfundet Christensen i en mere fremskudt position, som den danske landstræner, Kasper Hjulmand, også ynder at bruge 'AC' på – nemlig på den defensive midtbane.

Og selvom det er længe siden, han har skulle udfylde rollen som bindeled mellem bagkæden og midtbanen, så er det ligesom et køre på cykel for danskeren.

»Der er selvfølgelig meget, jeg skal vænne mig til. Men jeg nyder det faktisk,« fortæller danskeren til TV 2.

'AC' er en af Kasper Hjulmands absolutte favoritter på det danske landshold, og i de seneste otte landskampe har han spillet samtlige 90 minutter i seks af dem.

Han er dermed også med al sandsynlighed også at finde i truppen til landsholdssamlingen i marts, hvor Danmark skal teste formen mod Schweiz og Færøerne.