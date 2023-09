Jonas Vingegaard og holdkammeraterne på Team Jumbo-Visma har væltet sig i succes i år.

Og nu vil en af verdens største virksomheder med på succesridtet.

Ingen ringere end den amerikanske e-handelsgigant Amazon har nemlig tænkt sig at smide penge i kassen og sponsorere Team Jumbo-Visma - eller hvad holdet skal hedde - over de kommende år.

Det skriver det normalt velinformerede hollandske medie WielerFlits.

Jeff Bezos' Amazon vil sponsorere Team Jumbo-Visma. Foto: Zz/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Jeff Bezos' Amazon vil sponsorere Team Jumbo-Visma. Foto: Zz/AP/Ritzau Scanpix

Ifølge mediet er det den hollandske marketingsmand Christ Woerts, der afslørede det forestående samarbejde i tv-programmet 'Vandaag Inside'.

WielerFlits skriver, at Amazons sponsorat dog ikke bliver i en størrelse, der vil gøre dem til navnesponsor på holdet.

Den endnu ikke-bekræftede aftale er på tale i en tid, hvor Jumbo-Visma angiveligt står foran en opsigtsvækkende fusionering med det belgiske storhold Soudal Quick-Step, som det har været beskrevet flere steder i den seneste uge.

Samarbejdet skulle have været på tegnebrættet siden juli, og ifølge WielerFlits trækker det op til, at det fusionerede hold vil have Visma og Soudal som navnesponsorere, efter de to virksomheder har været involveret fra de første samtaler om fusion.

Foto: Manu Bruque/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Manu Bruque/EPA/Ritzau Scanpix

Amazon har over de seneste år arbejdet tæt sammen med Jumbo-Visma i forbindelse med dokumentarer om holdet - men nu vil amerikanerne altså også spytte sponsorpenge i kassen.

Det var søndag, at WielerFlits for første gang berettede om fusioneringen, som B.T. siden har talt med den tidligere Quick Step-boss Brian Holm om.

Efterfølgende er der kommet flere historier ud omkring Jonas Vingegaards hold, hvor det blandt andet ser ud til, at Primoz Roglic næppe kommer til at være en del af et hold, hvor Remco Evenepoel og Jonas Vingegaard kører.