Han satte alle konkurrenterne til vægs, men han kan blive endnu bedre.

For selv om den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard netop har skrevet historie ved at vinde Tour de France, kan han stadig tage sine præstationer på cyklen til et højere niveau.

Det siger Jumbo-Visma-træner Tim Heemskerk til TV 2 Sport.

Her afslører han ligeledes, at den danske verdensstjerne faktisk kæmpede med en skade, der gjorde det svært for ham at træne, nogle gange i denne sæson.

Der bliver ikke flere muligheder for at fejre Jonas Vingegaard lige foreløbig – som her på Københavns Rådhus onsdag 27. juli 2022. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Han var ikke meget skadet, men han havde lidt problemer med sin akillessene, og han ville kunne træne mere, hvis det ikke var der. Jeg tror stadig, at han kan vokse på alle områder. Men det vil være marginaler fremadrettet, men der vil stadig være lidt på alle områder,« siger Heemskerk til TV 2 Sport.

Efter den historiske Tour-triumf har 25-årige Jonas Vingegaard haft brug for at slappe af og trække stikket helt, og derfor tyder alt da også på, at han ikke stiller til start ved det traditionsrige PostNord Danmark Rundt i midten af august.

Det forklarede Jumbo-Vismas pressechef, Ard Bierens, tidligere på ugen til B.T.

»Nej, det er ikke planen. Han er sat til at køre GP Plouay og Il Lombardia. I mellemtiden skal han på træningslejr og forberede sig til Lombardiet Rundt,« lød det.

Det franske endagsløb GP Plouay afvikles 28. august, hvorefter Lombardiet Rundt først bliver kørt 8. oktober.

PostNord Danmark Rundt starter 16. august.