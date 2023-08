Fem personer er blevet anholdt, efter de skabte kaotiske scener under herrernes linjeløb ved VM i Glasgow søndag.

Det skriver BBC.

Rytterne havde kun nået at køre knap 80 kilometer af den 271 kilometer lange VM-rute, da løbet måtte neutraliseres.

Demonstranter havde placeret sig på en smal strækning nær Carron Valley Reservoir, og det blev i første omgang meldt, at de havde limet sig fast på vejen.

Både frontgruppe og feltet blev stoppet, og løbet var suspenderet i knap 50 minutter, før politiet havde fået fjernet demonstranterne.

Kort efter demonstranterne blev frigjort fra vejen, blev de anholdt, skriver BBC.

Nu har den aktivistiske miljøgruppe This Is Rigged påtaget sig ansvaret for at have stået bag demonstrationen, som skabte kaotiske scener.

Blandt de fem anholdte er fire fra This is Rigged, skriver gruppen på mediet X, tidligere kendt som Twitter.

BREAKING: THIS IS RIGGED DISRUPT THE UCI CYCLING WORLD CHAMPIONSHIPS



4 people with This Is Rigged have blocked the road, halting the Men's Elite Race at the Cycling World Championships this morning. They remain on the road with the race unable to continue for the last 40 min. pic.twitter.com/8sbuoaiocm — This Is Rigged (@Thisis_Rigged) August 6, 2023

En 21-årig demonstrant kaldet Cat siger ifølge BBC:

»Det faktum at INEOS har fået lov til at sponsorere et hold i løbet omkring Campsie Fells, som blev opslugt af skovbrande i sidste måned, er en skændsel og fornærmelses mod både cykelsamfundet og befolkningen i Skotland.«

B.T.s cykelreporter Frederik Gernigon, der er tilstede ved dagens linjeløb har aldrig oplevet noget lignende.

»Jeg kan ikke mindes, at jeg har oplevet noget som det her. Protester ser man ofte i forbindelse med cykelløb, men at det neutraliserer et løb så længe er fuldstændig uhørt,« sagde han.

Løbet blev genoptaget 13:15, hvor frontgruppen kørte afsted med samme forspring som før demonstrationen.

