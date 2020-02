En etapesejr i Tour de France, to i Vuelta a España og en etapesejr i Paris-Nice.

Det er nogle af Magnus Corts meritter som professionel cykelrytter, men faktisk synes den tidligere cykelrytter og nuværende kommentator Rolf Sørensen, at den 27-årige bornholmer mangler at udfolde sit talent helt og fuldt.

Faktisk så meget, at han har set sig sur på ham.

»Han er jo en mand, som vinder cykelløb hvert eneste år. Men jeg synes, at han skal finde sin niche, sin hylde. Han skal finde ud af, hvad han satser på,« siger Rolf Sørensen til B.T.

Magnus Cort ved en af karrierens største triumfer: sejren ved 15. etape af Tour de France i 2018. Foto: STEPHANE MAHE Vis mere Magnus Cort ved en af karrierens største triumfer: sejren ved 15. etape af Tour de France i 2018. Foto: STEPHANE MAHE

I 2019-sæsonen hentede Magnus Cort kun en enkelt sejr på World Touren. Det var fjerde etape ved Paris-Nice, men ellers mangler de store resultater for danskeren, som er begyndt at trække sig mere fra spurterne for at angribe længere udefra i jagten på etapesejre.

Samtidig er han blevet bedre til at køre med på stigninger, så han kan satse på at køre fra et decimeret felt for at vinde en etape. Men Rolf Sørensen forstår ikke Corts prioritering.

»Jeg er faktisk pissesur på ham, for han er så god og har så stort et potentiale,« siger Rolf Sørensen om Cort, der skiftede fra Astana til EF Education First ved årsskiftet.

»Han kommer helt sikkert til at vinde cykelløb, og hatten af for, at han har vundet en etape i Touren. Jeg synes bare, at hans fysik og potentiale er til mere. Jeg håber, at han kan tage et step op med det nye sted, han skal være.«