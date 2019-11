En skuffende sæson.

Sådan siger Magnus Cort Nielsen om sin netop overståede sæson, hvor de helt store resultater er udeblevet.

»Det har været lidt under, hvad jeg havde håbet på,« siger han ærligt til B.T.

Magnus Cort Nielsen har etableret sig som et af Danmarks store cykelnavne, som har leveret flotte præstationer – blandt andet på sit nuværende hold, Astana. Her er det eksempelvis blevet til en etapesejr ved Tour de France i 2018.

Hverken Magnus Cort Nielsen eller Astana havde et succesrigt Tour de France i år. Foto: GONZALO FUENTES Vis mere Hverken Magnus Cort Nielsen eller Astana havde et succesrigt Tour de France i år. Foto: GONZALO FUENTES

Der var derfor af gode grunde store forventninger til Magnus Cort Nielsen i år, men alligevel har 2019 ikke været prangende for danskeren.

»Det er en tiltrængt pause, jeg har glædet mig til. Jeg har kørt hårdt på efter Touren, hvor jeg lige havde 14 dage uden løb, men ellers bare har kørt,« siger Magnus Cort Nielsen, hvis største sejr i sæsonen var, da han kørte fra alle konkurrenterne på fjerde etape af Paris-Nice.

I løbet af ferien er det blevet til en vandretur med telt på ryggen i Andorra og et visit på hjemstavnsøen, Bornholm. I alt er det blevet til tre-fire uger uden træning, inden han gik i gang igen sidst i oktober.

Selvom cykelsæsonen er ved at nå til ende, er der dog stadig et dansk cykelnavn, der er brandvarmt.

Bjarne Riis har tidligere været holdleder, og nu svirrer der med rygter om, at han muligvis er på vej tilbage i spidsen for et af de store cykelhold.

Manden, der muligvis er Danmarks største cykelnavn nogensinde, rygtes tilbage til cykling på World Tour-niveau for at overtage cykelholdet Team Dimension Data, selvom intet officielt er bekræftet.

Ham har Magnus Cort Nielsen en ganske klar mening om.

»Man har efterhånden råbt mange gange, at nu bliver det nu, så jeg har ikke fulgt helt så meget med, som jeg gjorde de første tre-fire gange, han blev rygtet tilbage,« siger Magnus Cort Nielsen og griner.

»Han er jo kæmpestor. Jeg har aldrig cyklet for ham, men der er ingen tvivl om, at han har en kæmpe betydning.«

Efter sit svingende år har Astana-rytteren valgt at prøve noget nyt. Den 26-årige dansker skifter til EF Education First, hvor aftalen træder i kraft til nytår.

Magnus Cort Nielsen har skrevet en toårig kontrakt med det amerikanske cykelhold.

Tidligere i karrieren har han blandt andet kørt for Orica GreenEDGE, hvor han eksempelvis vandt to etaper af Vuelta a España i 2016.